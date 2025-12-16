حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي

كشف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر عن أن الانضمام إلى النادي الإنجليزي كان أحد أحلامه في الطفولة وهو تمثيل أحد أكبر أندية العالم.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال مرموش في حواره مع موقع ناديه: "كان حلمي دائمًا أن ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم، لذلك لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لي عندما انضممت إلى سيتي. منذ صغري وأنا أحلم بالوصول إلى هذا الهدف، وأن أعمل مع أفضل مدرب في العالم. دائما تتخيل ذلك، لكن عندما يحدث فعليا يكون الإحساس مختلفا تماما".

وتابع: "يمكنك أن تقضي 16 أو 17 أو 20 سنة، أو في حالتي 26 سنة تعمل خلالها بجد، من 15 عامًا لعبت فيها كرة القدم كناشئ، و10 سنوات كمحترف، لتصل إلى شيء كهذا. إنه بمثابة مكافأة على كل ما عملت من أجله بجد".

وعن انتقاله إلى ألمانيا في سن صغيرة قال: "لم يكن الانتقال إلى ألمانيا كمراهق أمرا سهلا، واحتاج وقتا للتأقلم مع الطقس الجديد، واللغة الجديدة، والطعام الجديد، كل شيء كان جديدا".

وأوضح: "أنت غير معتاد على العيش خارج بلدك، وفي الوقت نفسه لست معتادا على كرة القدم هناك. عليك أن تلحق بالاثنين معا، ثم تأتي مشكلة اللغة. بالطبع، أصعب شيء كان ترك المنزل، والأصدقاء، والعائلة. هذا لا يُقارن بأي شيء آخر، خاصة في سن صغيرة جدا. التحدي الثاني الكبير هو التأقلم مع إيقاع كرة القدم".

وأضاف: "التدريبات، الاحترافية، التكتيك، كل ما يتعلق بكرة القدم كان صعب التأقلم معه. وإذا كنت في بلد لا تتحدث لغته، أو لا يتحدثون الإنجليزية، فالأمر يصبح أصعب".

وعن فترته في فولفسبورج قال: "لعبت موسمًا واحدًا مع فولفسبورج وشاركت في ثلاث مباريات فقط. قضيت وقتًا مع فريق تحت 23 عامًا، لكنني واصلت العمل بحماس لتحقيق أهدافي".

وتطرق لمسألة عرض الجنسية الكندية عليه قائلا: "والداي عملا في كندا لمدة ست سنوات وحصلا على الجنسية الكندية. زرت أوتاوا عدة مرات، لكنني عشت دائمًا في مصر. أنا مصري 100%".

وواصل: "المنتخب الكندي عرض علي تمثيله، وقدّرت ذلك، لكن قلبي كان مع مصر، شعرت بانتماء قوي لجذوري، وكنت أريد اللعب للفراعنة".

وتابع عن أصعب لحظات مسيرته: "في فولفسبورج مررت بفترة شعرت فيها أنني وصلت إلى أقصى حد. قضيت عامًا كاملًا تقريبًا دون لعب، ثلاث أو أربع مباريات فقط. بعد ذلك كان القرار، إما أن تستمر وتضغط على نفسك وتعمل على تطوير ذاتك، أو تعود إلى بلدك وينتهي الحلم. كانت لحظة مفصلية في مسيرتي".

وأردف: "الفترة الثانية كانت في فرانكفورت، حيث عملت على نفسي بدنيا وذهنيا وداخل الملعب. كنت في الـ25 من عمري، وشعرت أن الأمر الآن أو أبدا. هذه الفترة هي التي حددت ما إذا كنت سأواصل الصعود أم أبقى في نفس المستوى".

وعن انتقاله إلى مانشستر سيتي قال: "الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الشتاء، وليس الصيف، ومن دون فترة إعداد، ومع نادٍ كبير كهذا، لم يكن سهلا. لكن تقديم أداء مثل الهاتريك أمام نيوكاسل كان أمرا رائعا، وإن شاء الله القادم أفضل".

وعن المقارنة بين الانتقال من مصر إلى ألمانيا ومن ألمانيا إلى إنجلترا قال: "قد يبدو من بعيد أن ألمانيا كانت إعدادا جيدا لإنجلترا. الدوري الألماني من أفضل الدوريات في العالم، لكن الدوري الإنجليزي في مستوى مختلف. احتجت سنوات حتى أصل إلى هذه المرحلة".

وعن وضع مانشستر سيتي قال: "في الموسم الماضي عانينا من إصابات كثيرة، والنتائج لم تكن في صالحنا، خاصة أننا نادٍ ينافس دائمًا على كل البطولات. لا يوجد نادٍ يفوز بكل شيء كل عام. أحيانًا تحتاج لإعادة بناء. هذا الموسم بدأنا بشكل ممتاز، ونلعب بأسلوب مانشستر سيتي المعروف، ونفوز بثقة".

وعن التوازن بين الحياة وكرة القدم قال في ختام تصريحاته: "عمر مرموش خارج الملعب هو نفسه داخل الملعب. من المهم الفصل بين الأمرين. حاول أن تخرج، تمشي، تقرأ كتابًا، أي شيء يفصل ذهنك عن العمل. هذا يجعلك تعود أكثر شغفا".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com