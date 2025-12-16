جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب جيريمي دوكو عن مواجهة برينتفورد في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، مشيرًا إلى استمرار غياب كل من جون ستونز ورودري بسبب الإصابة.

وكان دوكو قد غاب عن فوز سيتي الكبير على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، بعدما تعرض لإصابة في الساق، بينما استمر غياب ستونز بسبب إصابة في الفخذ، ورودري بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وقال جوارديولا في تصريحاته قبل اللقاء: "جيريمي خارج الحسابات، وجون خارج، ورودري أيضًا خارج. باقي اللاعبين أعتقد أنهم سيكونون جاهزين".

وعن مدة غياب دوكو، أوضح: "لا أعرف. ربما أسبوعين أو ثلاثة. قد يعود في مباراة سندرلاند مع بداية العام الجديد، سنرى".

ويعاني مانشستر سيتي أيضًا من غيابات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد انضمام كل من عمر مرموش وريان آيت نوري إلى منتخبي مصر والجزائر على الترتيب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، وهو ما يزيد من صعوبة جدول الفريق في شهر ديسمبر المزدحم بالمباريات.

وعن التدوير المنتظر في التشكيل أمام برينتفورد، قال جوارديولا: "جيمس تراوفورد سيلعب، وكل اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا في الفترة الأخيرة سيحصلون على فرصة، إضافة إلى بعض اللاعبين من الأكاديمية، لأننا نلعب بعد ثلاثة أيام فقط أمام وست هام".

وأضاف: "لا أقول إن الوصول إلى نصف نهائي كأس الرابطة ليس أولوية، لكن عادة ننجح في ذلك عندما تكون المجموعة كاملة وبدون إصابات ونستطيع التدوير بشكل أفضل".

وتابع: "عندما تكون على بعد مباراة واحدة من نصف النهائي، عليك أن تحاول التأهل، لأنك لا تعرف متى ستأتي الفرصة مرة أخرى".

واختتم مدرب سيتي تصريحاته قائلاً: "خسرنا ريان وعمر، ولدينا إصابات مثل جون ورودري. سنرى، لكننا نريد الوصول إلى نصف النهائي".

