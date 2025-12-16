مران الزمالك - تأهيل الثلاثي المصاب استعدادا لحرس الحدود بكأس العاصمة

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 18:15

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك - المصري

واصل الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

ويلتقي الزمالك أمام حرس الحدود يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

وأكمل ثلاثي الزمالك عبد الله السعيد، ونبيل عماد، وأحمد ربيع، تدريباتهم التأهيلية على هامش المران تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، فيما يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، جلسة مع اللاعبين في بداية المران، شرح خلالها العديد من الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريب.

وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خلال مران اليوم، وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

كما خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية.

وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.

وتعادل الزمالك مباراته الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق.

