سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير

دخل نادي مانشستر سيتي في منافسة قوية من غريمه التقليدي مانشستر يونايتد من أجل ضم أنطوان سيمينيو نجم بورنموث ومنتخب غانا.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي يتابع بقوة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ويهتم بضمه في يناير المقبل.

وأشار سكاي إلى أن فريق جوسيب جوارديولا هو الأوفر حظا لضم سيمينيو.

بينما يتعبر مانشستر يونايتد منافسا قويا مع سيتي لضم سيمينيو، في ظل وجود اهتمام أيضا من ليفربول وتوتنام.

ويتواجد في عقد سيمينيو مع بورنموث شرطا جزائيا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني بداية من 1 يناير المقبل.

ويستمر الشرط الجزائي لعدة أيام في شهر يناير فقط، مما يحمي نادي بورنموث من الاضطرار لبيع اللاعب في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.

وفي حالة استمرار سيمينيو مع بورنموث سينخفض الشرط الجزائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الجاري.

وسجل سيمينيو 29 هدفا في أكثر من 100 مباراة له مع بورنموث، وتألق بشدة في آخر مباراة له ضد مانشستر يونايتد وسجل هدفا في التعادل 4-4 بين الفريقين.

