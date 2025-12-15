منافس مصر – مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد الاتهام بالعنصرية

اعتذر هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا لمدافعه مبكيزيلي مبوكازي بعد الانتقادات اللاذعة بعد التحاقه متأخرا لمعسكر المنتخب استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي: "عندما وصل مبكيزيلي مبوكازي متأخرا إلى المعسكر كنت غاضبا جدا".

وأضاف "رأيت أن الأمور قد تسير في الاتجاه الخاطئ وسيكون من المؤسف أن يضيع مستقبل اللاعب بسبب نقص التوجيه الصحيح".

وتابع "أعترف أن اختياري للكلمات لم يكن مناسبا وأعتذر عن ذلك، لكنني لم أكن أريد التعليق بشكل عنصري أو متحيز ضد النساء".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا لست عنصريا ولا متحيزا ضد النساء".

ماذا حدث؟

وجّه بروس انتقادات لمبوكازي لتأخره للانضمام للمنتخب قبل بداية بطولة أمم إفريقيا.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لم يلتزم بالموعد المحدد لانضمامه للمعسكر.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "لقد وصل مبوكازي للتو، لم أرغب في الحديث عن الأمر، لكن من حقكم معرفة أنني غير راضٍ عمّا حدث".

وأكمل "سبق أن تحدثت عن غياب الاحترافية لدى بعض اللاعبين في جنوب إفريقيا، وها هو مثال جديد".

وأردف "تلقيت من إدارة أورلاندو بايرتس تبريرات غير مقبولة حول سبب تأخره، ولن أخوض في تفاصيلها. المشكلة الأكبر أن النادي يحمي اللاعب رغم تصرفه غير المهني، وهذا أمر مؤسف".

وتابع "عندما تكون لاعبًا يبلغ 19 عامًا وتُستدعى للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ويمنحك المدرب يومين إضافيين من الراحة، فمن المفترض أن تكون منضبطا وتلتحق بالمعسكر في الموعد نفسه كبقية اللاعبين".

وأتم المدرب البلجيكي "أنا غاضب جدًا من تصرفه. أصبح يظن نفسه نجمًا، وهذا انعكس على سلوكه. هذا أمر لا يمكن قبوله".

ويتواجد المنتخب الملقب بـ بافانا بافانا مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

ستُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

