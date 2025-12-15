قدوس وأبو بكر وزياش.. نجوم لن يشاركوا في كأس أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وكعادة أمم إفريقيا، تشهد البطولة تواجد العديد من نجوم كرة القدم الإفريقيين، الذين يتواجدون في جميع أنحاء العالم.

ومع تواجد النجوم في كل نسخة، إلا أنك ستجد أيضًا أن البطولة تشهد غياب نجوم آخرين لأسباب مختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز أسماء اللاعبين الذين لن يتواجدوا في كأس أمم إفريقيا 2025.

فينسنت أبو بكر

أحد النجوم التاريخيين لمنتخب الكاميرون، وصاحب هدف التتويج بنسخة 2017، استُبعد من القائمة النهائية للمنتخب.

أبو بكر صاحب الـ33 عامًا يتواجد هذا الموسم مع فريق نيفتشي الأذربيجاني، وسجل 5 أهداف برفقته خلال 8 مباريات.

بعض التقارير أشارت إلى أن مدرب الكاميرون قد استبعد أبو بكر بطلب من صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، لأنه اقترب من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخب.

أندري أونانا

أحد أكبر الأسماء المتواجدة في المنتخب أيضًا لن يتواجد بقرار فني من المدرب.

بعد فترة غير موفقة مع مانشستر يونايتد، يقضي أونانا الموسم الحالي مع طرابزون سبور التركي.

وشارك أونانا حتى الآن في 12 مباراة برفقة فريقه، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

نيكولاس بيبي

أحد نجوم منتخب كوت ديفوار المتوج بالنسخة الماضية من أمم إفريقيا وجد نفسه مستبعدًا أيضًا من القائمة النهائية.

إيميرس فاي مدرب المنتخب أشار إلى أن الاستبعاد جاء لأسباب داخل وخارج الملعب.

وجاء الاستبعاد بعد أيام قليلة من ظهور بيبي وهو يسخر من منتخب المغرب في مقطع فيديو مع أحد أصدقائه، وهو ما اعتذر عنه فيما بعد.

بيبي يمر بموسم جيد مع فياريال حتى الآن على المستوى الجماعي، وعلى المستوى الفردي سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 21 مباراة.

سيمون أدينجرا

واحد من أبرز أسباب تتويج كوت ديفوار بالنسخة الماضية من البطولة.

أدينجرا لم يتواجد في القائمة لأسباب فنية بسبب قلة مشاركاته منذ الانضمام لسندرلاند.

صاحب الـ23 عامًا شارك فقط في 9 مباريات بقميص سندرلاند، كان أساسيًا في 3 منها، وخلالها صنع هدفًا وحيدًا.

فيكتور بونيفاس

واحد من النجوم الذين يملكهم منتخب نيجيريا، إلا أن بريقه خفت خلال الفترة الماضية.

بونيفاس بعد فشل الكشف الطبي مع ميلان انضم لفيردر بريمن خلال الموسم الحالي، ولكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، مما يجعل استبعاده أمرًا منطقيًا لأسباب فنية، خاصة مع تواجد لاعب مثل فيكتور أوسيمين في مركزه.

حمزة إجمان

إجمان هو أحد المواهب البارزة القادمة في سماء الكرة المغربية، لكنه سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

بعد أداء رائع مع رينجرز خلال الفترة الماضية، انضم إجمان لليل الفرنسي خلال الموسم الحالي.

واستمر تألق إجمان مع ليل، وسجل حتى الآن 9 أهداف وصنع هدفين خلال 21 مباراة.

حكيم زياش

واحد من الأسماء الكبيرة والتاريخية لمنتخب المغرب، والذي كان من أسباب وصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022.

مسيرة زياش انطفأت عقب كأس العالم، ولم يصل لمستواه الحقيقي حتى الآن، ولم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي، إذ انضم للوداد المغربي، لكنه لن يشارك قبل شهر يناير في المباريات.

يوان ويسا

واحد من أبرز الأسماء بمنتخب الكونغو الديمقراطية، لكنه أيضًا سيغيب لعدم الجاهزية.

اللاعب عاد مؤخرًا من إصابة طويلة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة حتى الآن بقميص نيوكاسل فريقه الجديد، لكنها لم تكن كافية للتواجد في قائمة أمم إفريقيا.

محمد عبد المنعم

عبد المنعم يعد أحد أفضل المدافعين المصريين خلال السنوات الأخيرة.

انتقل عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال الموسم الماضي، وبعد أن بدأ في تثبيت أقدامه كلاعب أساسي، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم محاولات تأهيله للمشاركة في البطولة، فإن عبد المنعم لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية لنيس، ولذلك كانت مشاركته في أمم إفريقيا مع مصر مستحيلة.

آدم وناس

واحد من نجوم منتخب الجزائر، وشارك في 30 مباراة دولية سابقة.

وناس كان أحد المتوجين بلقب أمم إفريقيا مع ثعالب الصحراء، وسبق له اللعب في أندية أوروبية كبيرة أبرزها ليل ونابولي ونيس.

وانضم وناس للسيلية القطري في بداية الموسم الحالي، وشارك حتى الآن في 7 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا، وربما كان ترك الدوريات الأوروبية سببًا في استبعاده من القائمة النهائية للجزائر.

منتخب غانا

هنا لن نذكر لاعب واحد فقط لأن منتخب غانا بالكامل لم يتمكن من التأهل للبطولة في مفاجأة كبيرة.

وبكل تأكيدفإن منتخب غانا يملك العديد من النجوم الذين سيغيبون مثل توماس بارتي ومحمد قدوس وإنياكي ويليامز