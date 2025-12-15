قدوس وأبو بكر وزياش.. نجوم لن يشاركوا في كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وكعادة أمم إفريقيا، تشهد البطولة تواجد العديد من نجوم كرة القدم الإفريقيين، الذين يتواجدون في جميع أنحاء العالم.

ومع تواجد النجوم في كل نسخة، إلا أنك ستجد أيضًا أن البطولة تشهد غياب نجوم آخرين لأسباب مختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز أسماء اللاعبين الذين لن يتواجدوا في كأس أمم إفريقيا 2025.

فينسنت أبو بكر

أحد النجوم التاريخيين لمنتخب الكاميرون، وصاحب هدف التتويج بنسخة 2017، استُبعد من القائمة النهائية للمنتخب.

أبو بكر صاحب الـ33 عامًا يتواجد هذا الموسم مع فريق نيفتشي الأذربيجاني، وسجل 5 أهداف برفقته خلال 8 مباريات.

بعض التقارير أشارت إلى أن مدرب الكاميرون قد استبعد أبو بكر بطلب من صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، لأنه اقترب من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخب.

Vincent Aboubakar: Cameroon's goalscoring powerhouse taking football by storm

أندري أونانا

أحد أكبر الأسماء المتواجدة في المنتخب أيضًا لن يتواجد بقرار فني من المدرب.

بعد فترة غير موفقة مع مانشستر يونايتد، يقضي أونانا الموسم الحالي مع طرابزون سبور التركي.

وشارك أونانا حتى الآن في 12 مباراة برفقة فريقه، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

Manchester United's Andre Onana angry with recent Cameroon outing - 'What was experienced in South Africa is unacceptable' | Goal.com South Africa

نيكولاس بيبي

أحد نجوم منتخب كوت ديفوار المتوج بالنسخة الماضية من أمم إفريقيا وجد نفسه مستبعدًا أيضًا من القائمة النهائية.

إيميرس فاي مدرب المنتخب أشار إلى أن الاستبعاد جاء لأسباب داخل وخارج الملعب.

وجاء الاستبعاد بعد أيام قليلة من ظهور بيبي وهو يسخر من منتخب المغرب في مقطع فيديو مع أحد أصدقائه، وهو ما اعتذر عنه فيما بعد.

بيبي يمر بموسم جيد مع فياريال حتى الآن على المستوى الجماعي، وعلى المستوى الفردي سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 21 مباراة.

CAN 2025:

سيمون أدينجرا

واحد من أبرز أسباب تتويج كوت ديفوار بالنسخة الماضية من البطولة.

أدينجرا لم يتواجد في القائمة لأسباب فنية بسبب قلة مشاركاته منذ الانضمام لسندرلاند.

صاحب الـ23 عامًا شارك فقط في 9 مباريات بقميص سندرلاند، كان أساسيًا في 3 منها، وخلالها صنع هدفًا وحيدًا.

Simon Adingra wins 2023 Africa Cup of Nations with Ivory Coast

فيكتور بونيفاس

واحد من النجوم الذين يملكهم منتخب نيجيريا، إلا أن بريقه خفت خلال الفترة الماضية.

بونيفاس بعد فشل الكشف الطبي مع ميلان انضم لفيردر بريمن خلال الموسم الحالي، ولكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، مما يجعل استبعاده أمرًا منطقيًا لأسباب فنية، خاصة مع تواجد لاعب مثل فيكتور أوسيمين في مركزه.

Osimhen tips Victor Boniface to be African Player of Year - Score Nigeria

حمزة إجمان

إجمان هو أحد المواهب البارزة القادمة في سماء الكرة المغربية، لكنه سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

بعد أداء رائع مع رينجرز خلال الفترة الماضية، انضم إجمان لليل الفرنسي خلال الموسم الحالي.

واستمر تألق إجمان مع ليل، وسجل حتى الآن 9 أهداف وصنع هدفين خلال 21 مباراة.

Robbery of the century' - French fans react as Hamza Igamane continues red-hot streak after controversial Rangers exit

حكيم زياش

واحد من الأسماء الكبيرة والتاريخية لمنتخب المغرب، والذي كان من أسباب وصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022.

مسيرة زياش انطفأت عقب كأس العالم، ولم يصل لمستواه الحقيقي حتى الآن، ولم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي، إذ انضم للوداد المغربي، لكنه لن يشارك قبل شهر يناير في المباريات.

Everything you need to know about Hakim Ziyech | News | Official Site | Chelsea Football Club

يوان ويسا

واحد من أبرز الأسماء بمنتخب الكونغو الديمقراطية، لكنه أيضًا سيغيب لعدم الجاهزية.

اللاعب عاد مؤخرًا من إصابة طويلة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة حتى الآن بقميص نيوكاسل فريقه الجديد، لكنها لم تكن كافية للتواجد في قائمة أمم إفريقيا.

Brentford star Wissa scores in Congolese victory | SuperSport

محمد عبد المنعم

عبد المنعم يعد أحد أفضل المدافعين المصريين خلال السنوات الأخيرة.

انتقل عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال الموسم الماضي، وبعد أن بدأ في تثبيت أقدامه كلاعب أساسي، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم محاولات تأهيله للمشاركة في البطولة، فإن عبد المنعم لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية لنيس، ولذلك كانت مشاركته في أمم إفريقيا مع مصر مستحيلة.

Will Mohamed Abdelmonem Join Nice? French Club's Big Play for Al Ahly Defender - Scoop Empire

آدم وناس

واحد من نجوم منتخب الجزائر، وشارك في 30 مباراة دولية سابقة.

وناس كان أحد المتوجين بلقب أمم إفريقيا مع ثعالب الصحراء، وسبق له اللعب في أندية أوروبية كبيرة أبرزها ليل ونابولي ونيس.

وانضم وناس للسيلية القطري في بداية الموسم الحالي، وشارك حتى الآن في 7 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا، وربما كان ترك الدوريات الأوروبية سببًا في استبعاده من القائمة النهائية للجزائر.

Adam Ounas makes his grand return to the Algeria squad - Foot Africa

منتخب غانا

هنا لن نذكر لاعب واحد فقط لأن منتخب غانا بالكامل لم يتمكن من التأهل للبطولة في مفاجأة كبيرة.

وبكل تأكيدفإن منتخب غانا يملك العديد من النجوم الذين سيغيبون مثل توماس بارتي ومحمد قدوس وإنياكي ويليامز

Group B - Ghana v Cape Verde: Facts & Figures

كأس أمم إفريقيا محمد قدوس إنياكي ويليامز نيكولاس بيبي
