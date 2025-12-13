قائمة الجزائر - بقاعة محمد صلاح.. غياب دغموم وتواجد 4 من كأس العرب في أمم إفريقيا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش قائمة منتخب الجزائر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتي شهدت تواجد 3 من القائمة المشاركة في كأس العرب وغيابات عديدة أبرزها يوسف بلايلي وأمين جويري وسعيد بن رحمة وأيضا عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وأعلن المدرب السويسري قائمته من قاعة محمد صلاح في ملعب نيلسون مانديلا، وصلاح هو واحد من أشهر الإذاعيين الجزائريين وتم تسمية القاعة على اسمه تكريما له في 3 مايو 2024.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من المنتخب المشارك في كأس العرب والتي توقفت مسيرته في ربع النهائي على يد الإمارات وهم يوسف عطال وعادل بولبينة ورضوان بركان ومحمد أمين توقاي.

كما انضم لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان أسطورة فرنسا للقائمة بعدما حصل على الجنسية الجزائرية مؤخرا وخاض مباراة دولية بقميص الثعالب.

وشهدت القائمة العديدة من الغيابات أبرز أليكسيس جيندوز حارس مولودية الجزائر وأحمد توبة مدافع باناثينيكوس اليوناني ونبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي وأحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري ويوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي وأمين جويري لاعب مارسيليا الفرنسي وسعيد بن رحمة لاعب نيوم الفرنيسي.

ويغيب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن قائمة ثعالب الصحراء بعدما انضم مؤخرا لمعسكر المنتخب الأول للجزائر وغاب عن المشاركة مع منتخب المحليين في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) – لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوسف عطال (السد القطري) – مهدي دورفال (باري الإيطالي) – جوان حجام (يونج بويز السويسري) – زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – سمير شرقي (باريس الفرنسي)

الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) – رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) – آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) – فراس شايبي (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) – إيلان كابال (باريس الفرنسي) – رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) – عادل بولبينة (الدحيل القطري) – منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – رضوان بركان (الوكرة القطري)

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة للمرة 21 والتاسعة على التوالي.

بطل 1990 و2019 ودع آخر نسختين من دور المجموعات وبدون تحقيق أي انتصار.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

