مؤتمر سلوت: سعيد بتوديع كأس الرابطة الإنجليزية.. وهذا الثنائي يغيب لأسابيع

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سعادته بتوديع كأس الرابطة الإنجليزية مبكرا في ظل ضغط المباريات المقبل.

ويستعد ليفربول للقاء برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي غدا السبت على ملعب أنفليد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "بعيدا عن عدم الخسارة في آخر 4 مباريات، أظهرنا أننا فريق من الصعب التفوق عليه أو صناعة فرص ضده".

وأضاف "الفريق يعمل بكل قوة ويبذل جهدا لكننا لسنا محظوظين في النتائج لكننا أظهرنا مرونة كبيرة بعد خوض 4 مباريات في 10 أيام وغياب عدد من اللاعبين".

وفاز ليفربول في مباراتين ضد وست هام وإنتر وتعادل مع سندرلاند وليدز يونايتد في آخر 4 مباريات.

وعن الإصابات قال: "كييزا ليس مريضا، تدرب أمس وسيتدرب اليوم وأعتقد أنه جاهز، وسيغيب كودي جاكبو بسبب إصابة عضلية وواتارا إندو بسبب إصابة في الكاحل لعدة أسابيع".

وأشاد بثنائية هجوم الفريق واللعب بإيكيتيكي وإيزاك ضد إنتر: "كلما لعبا سويا كلما تأقلما معا وسيصبح التعاون أفضل".

وتابع "رأيت أشياء واعدة منهما، تلك المرة الثانية فقط التي يلعب كلاهما معا، وسنراهما يلعبان معا كثيرا في المستقبل".

وأضاف "إيزاك تعرض لضربة في الشوط الأول ضد إنتر، وسنرى كيف سيتعافى منها وهل سيكون قادرا على البداية غدا".

وأوضح "أعتقد أننا يمكننا الاستفادة من كلاهما في استلام الكرات من خلف المدافعين أفضل من الفوز بالتحامات في كرات طولية، أرى أن هوجو يحاول التطور في هذا الشق، وهو لديه القدرة على التحسن".

وكشف "أتسائل إذا كانت هناك فرق خاضت 3 مباريات في أسبوع لأننا فعلنا ذلك 3 مرات هذا الموسم".

وأردف "سعيد بتوديع كأس الرابطة، لأنه إذا كان علينا أن نشرك 13 لاعبا يمتلكون الخبرات من الدوري الإنجليزي لمواجهة أرسنال خارج ملعبنا يوم الثلاثاء، ربما سيفهم الناس بشكل أفضل لماذا شاركت بذلك التشكيل ضد كريستال بالاس من قبل".

وأتم "الأمر ليس جيدا بالنسبة لي لكن اتخذت القرار من أجل الفريق، الخسارة في كرة القدم ليست جيدة، لكن أحيانا يحتاج اللاعبون للراحة بشكل جيد".

وسيلتقي بالاس مع أرسنال يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فيما سيحصل ليفربول على راحة بعد توديع المسابقة من الدور الخامس على يد بالاس.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر بعد مرور 15 جولة.

فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الريدز.

أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي
