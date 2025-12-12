سلوت: ليس لدي أسباب تجعلني أرغب في رحيل صلاح.. وهذا ما يجب حدوثه المرة المقبلة

أوضح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول ما سيحدث مع محمد صلاح لاعب الفريق قبل مباراة برايتون المرتقبة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وستكون مباراة ليفربول ضد برايتون غدا السبت على ملعب أنفيلد الأخيرة لصلاح مع الريدز قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وقال سلوت المدير الفني لـ ليفربول خلال مؤتمر صحفي: "سأعقد مناقشة مع صلاح اليوم، وما سينتج عنها سيترتب عليه كيف ستسير الأمور غدا".

وأضاف "أعتقد أن في المرة المقبلة التي سأتحدث فيها عن صلاح يجب أن تكون معه شخصيا وليس هنا، يمكنكم الاستمرار في المحاولة، ولكن ليس هناك الكثير لأقوله في هذا الشأن.

وأكمل "بعد مباراة سندرلاند، دارت الكثير من المناقشات بين ممثلي النادي واللاعب، وبيني وبينه".

وعن قرار استبعاد صلاح من مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا قال: "قررنا كنادي وأنا كجزء من هذا القرار ألا يسافر صلاح معنا إلى ميلانو، دائما أتواصل مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي ومايكل إدواردز المدير التنفيذي، لكن عندما يكون هناك قرار بشأن التشكيل فالأمر متروك لي".

وشدد "هذا لا يعني أنني لم أتحدث معهم. قرار مشاركة لاعب أو تواجده في القائمة يعود لي".

وردا على سؤال هل تعني سلسلة 4 مباريات متتالية دون خسارة صحة قرار استبعاد صلاح، أجاب قائلا: "لا جدوى من طرح هذا السؤال. حقق هذا النادي العديد من الانتصارات بوجود صلاح، هذه هي الإجابة".

وأتم "هل تريد استمرار صلاح؟ لا يوجد سبب يجعلني أرغب في رحيله، النادي فاز بالكثير من المباريات معه".

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

سلوت تحدث آنذاك عن الأمر قائلا: "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

في الوقت الحالي ارتبط اسم بايرن ميونيخ وأيضا أندية الدوري السعودي لضم صلاح.

ولم يتحدد بعد موقف الدولي المصري من لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.