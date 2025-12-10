جيرارد: صلاح هو من سيساعد ليفربول على الخروج من هذا الوضع

تحدث ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول عن أزمة تصريحات محمد صلاح التي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة.

في خطوة غير مسبوقة.. استبعد نادي ليفربول نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال جيرارد عبر شبكة TNT: "من الواضح أن صلاح مستاء جدًا لأنه لا يلعب، وهذا أحترمه. يريد مساعدة الفريق، وهذا أيضًا أحترمه".

وأضاف "لكن هناك بعض العبارات التي بدت كأنها إلقاء اللوم على الآخرين، وهذا خطأ، وعليه أن يتعامل مع هذا الأمر مع المدرب".

وتابع "الأمر يحتاج أن يذهب فيرجيل فان دايك ويقول (كيف سنحل هذا؟)، ليس من أجل النادي أو الفريق فقط، بل من أجل الجماهير".

وشدد "في نهاية المطاف، نادي ليفربول يحتاج محمد صلاح يعود ليقدّم أداءً جيدًا، ويعود لتسجيل الأهداف، لأنه أفضل لاعب، وأفضل هدّاف، وهو من سيساعدهم على الخروج من هذا الوضع".

وأتم "لو استمرت هذه المشكلة بين صلاح والنادي دون إيجاد حل، فإنّ الأمر أكبر مما نراه ومما نعرفه".

سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح

وفي أول رد فعل على استبعاده من مباراة إنتر.. نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة له داخل النادي في ظل سفر الفريق إلى إيطاليا.

ونشر صلاح صباح الثلاثاء صورته داخل صالة الجيمانزيوم بناديه، عبر حسابه على إنستجرام.

واعتاد صلاح على نشر صوره داخل صالات الجيمانزيوم المختلفة في السنوات الأخيرة من مسيرته.

وحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تصريحات صلاح الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد، وفاز بهدف دون مقابل.

وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.

وسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

وأوضحت التقارير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com