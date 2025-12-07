الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا

حدد وليد الركراكي مدرب المغرب موعد إعلان قائمة منتخب بلاده لخوض كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 يناير حتى 18 فبراير.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الركراكي حدد يوم 11 ديسمبر للإعلان القائمة النهائية لخوض كأس إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن الركراكي سيعقد مؤتمر صحفي في مركب محمد السادس للإعلان عن القائمة.

وينتظر الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده في كأس إفريقيا.

كما ينتظر أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من المشاركة في كأس إفريقيا.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر وعن مباريات فريقه.

وجاءت مجموعات كأس إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.