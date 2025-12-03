محمود ناجي يكشف سبب عدم تواجد تقنية في نهائي كأس ليبيا

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

محمود ناجي - المقاولون العرب - المصري

أوضح محمود ناجي حكم نهائي كأس ليبيا لمسؤولي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي سبب عدم إقامة المباراة بتقنية الفيديو.

وكان مقررا إقامة المباراة في استاد القاهرة بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي اليوم الأربعاء.

ونشر نادي أهلي طرابلس عبر حسابه على "فيسبوك" ما قاله ناجي لمسؤولي الفريقين: "حاليا لدينا مشكلة، تشغيل تقنية الفيديو يحتاج 6 كاميرات وليس لدينا سوى كاميرا واحدة فقط هي الموصولة بسيارة تقنية الفيديو، وهي نفس الكاميرا التي تنقل المباراة وليست كافية".

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد مجموعة مصر - الأردن يخطف انتصارا ثمينا أمام الإمارات في كأس العرب تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند بيان ناري من أهلي طرابلس بعد تعذر إقامة نهائي كأس ليبيا في مصر

وأضاف "سيارة تقنية الفيديو لن تستطيع التحكم في أي شيء آخر، وبالتالي لن تتواجد التقنية خلال المباراة والقرار يعود لكما لتحديد موقف المباراة".

وحمّل نادي أهلي طرابلس الليبي عدم إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا ضد أهلي بنغازي بسبب غياب تقنية الفيديو لـ اتحاد الكرة الليبي المسؤول عن "الفوضى التنظيمية والإساءة المتكررة لسمعة الكرة الليبية".

ولم يُقم نهائي كأس ليبيا على أرض استاد القاهرة كما كان محددا اليوم بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي. (تعرف على التفاصيل)

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ويديره طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو

وسيتم الكشف عن الموعد الجديد للمباراة خلال الساعات القادمة لتقام خلال الـ48 ساعة القادمة، حسبما علم FilGoal.com

وكان مقررًا أن يقام نهائي السوبر الليبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقرر أن يتم تعديل موعد السوبر، بعد تحديد الموعد الجديد لنهائي الكأس، وفقا لما علم FilGoal.com

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

تقنية الفيديو كأس ليبيا
نرشح لكم
بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية بيان ناري من أهلي طرابلس بعد تعذر إقامة نهائي كأس ليبيا في مصر اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا فيفا يعلن موعد أحقية منتخبات أمم إفريقيا في ضم لاعبيها قبل البطولة محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا أمم إفريقيا – إقالة مدرب الكاميرون وإعلان القائمة بمدير فني جديد
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد 3 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 3 ساعة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان 3 ساعة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518418/محمود-ناجي-يكشف-سبب-عدم-تواجد-تقنية-في-نهائي-كأس-ليبيا