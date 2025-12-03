محمود ناجي يكشف سبب عدم تواجد تقنية في نهائي كأس ليبيا

أوضح محمود ناجي حكم نهائي كأس ليبيا لمسؤولي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي سبب عدم إقامة المباراة بتقنية الفيديو.

وكان مقررا إقامة المباراة في استاد القاهرة بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي اليوم الأربعاء.

ونشر نادي أهلي طرابلس عبر حسابه على "فيسبوك" ما قاله ناجي لمسؤولي الفريقين: "حاليا لدينا مشكلة، تشغيل تقنية الفيديو يحتاج 6 كاميرات وليس لدينا سوى كاميرا واحدة فقط هي الموصولة بسيارة تقنية الفيديو، وهي نفس الكاميرا التي تنقل المباراة وليست كافية".

وأضاف "سيارة تقنية الفيديو لن تستطيع التحكم في أي شيء آخر، وبالتالي لن تتواجد التقنية خلال المباراة والقرار يعود لكما لتحديد موقف المباراة".

وحمّل نادي أهلي طرابلس الليبي عدم إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا ضد أهلي بنغازي بسبب غياب تقنية الفيديو لـ اتحاد الكرة الليبي المسؤول عن "الفوضى التنظيمية والإساءة المتكررة لسمعة الكرة الليبية".

ولم يُقم نهائي كأس ليبيا على أرض استاد القاهرة كما كان محددا اليوم بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي. (تعرف على التفاصيل)

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ويديره طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو

وسيتم الكشف عن الموعد الجديد للمباراة خلال الساعات القادمة لتقام خلال الـ48 ساعة القادمة، حسبما علم FilGoal.com

وكان مقررًا أن يقام نهائي السوبر الليبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقرر أن يتم تعديل موعد السوبر، بعد تحديد الموعد الجديد لنهائي الكأس، وفقا لما علم FilGoal.com

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.