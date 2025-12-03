خبر في الجول - تأجيل نهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة بسبب غياب تقنية الفيديو

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 20:21

كتب : عمرو نبيل

حسام البدري - أهلي طرابلس

تقرر تأجيل مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ويديره طاقم تحكيم مصري.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو

وسيتم الكشف عن الموعد الجديد للمباراة خلال الساعات القادمة لتقام خلال الـ48 ساعة القادمة، حسبما علم FilGoal.com

وكان مقررًا أن يقام نهائي السوبر الليبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتقرر أن يتم تعديل موعد السوبر، بعد تحديد الموعد الجديد لنهائي الكأس، وفقا لما علم FilGoal.com

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

حسام البدري طارق مصطفى نهائي كأس ليبيا
