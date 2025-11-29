انتهت أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(1) بيراميدز

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باور ديناموز الزامبي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

انتهت

ق 55: هدف لم يحتسب لباور ديناموز لداعي التسلل.

ق 51: جووووول محمد رضا "بوبو" بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تبديل اضطراري بخروج السناوي ودخول محمود جاد.

ق 24: الشناوي يتألق بالتصدي إلى فرصة خطيرة.

ق 2: القائم يحرم فيستون ماييلي من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية.

بداية المباراة

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال إفريقيا
