ماني يتحدث عن تفاصيل غضبه من صلاح أثناء مباراة بيرنلي

ساديو ماني النادي : النصر محمد صلاح النادي : ليفربول

تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، عن تفاصيل غضبه من محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي عام 2019.

ولعب ماني إلى جوار صلاح في ليفربول طوال 5 سنوات خلال الفترة من 2017 حتى 2022.

ونجح الثنائي في قيادة الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال ماني في بودكاست مع ريو فرديناند عن غضبه من صلاح خلال مباراة بيرنلي التي انتهت بفوز الريدز 3-0: "كنت غاضبًا جدًا أثناء مباراة بيرنلي لأنني ظننت أنه كان بإمكانه تمرير الكرة لي، تصرفت بغضب ورأى الجميع ذلك."

وأكمل "محمد صلاح لاعب رائع وشخص لطيف للغاية، يقول الناس إنه كانت هناك منافسة بيننا، لكن هذا ليس صحيحًا، ليس بالمعنى السيء."

وأضاف "أحيانًا كان يمرر لي، وأحيانًا لا. هذا طبيعي. حتى أنا لم أمرر له في كل المواقف."

وتابع عن تفاصيل اليوم التالي بعد المباراة "في اليوم التالي جاءني صلاح راغبًا في الحديث، لكنه لم يعرف كيف يبدأ، وقال: (أتظن أنني لم أُرِد أن أمرر لك؟ أخبرني أنه قرر التسديد فور استلامه الكرة)، فأجبت في هدوء وقلت له: (لا تقلق، كان بإمكانك التسجيل لأنك تملك الكفاءة، والأمر انتهى)، ومنذ ذلك اليوم أصبحنا أقرب إلى بعضنا البعض، وعززت تلك المحادثة علاقتنا".

وأشار "صلاح أحيانا عندما يرى المرمى لا يرى أحدا، هذا يحدث، ولم يكن الأمر شخصيا أبدا".

وكشف عن مزاحه مع صلاح بشأن مساعدته لتحقيق طموحاته التهديفية: "مو، أنت تريد أن تصبح الهداف، بإمكاني مساعدتك، ليس لدي مشكلة في ذلك".

واختار ماني أفضل 5 لاعبين شارك بجوارهم في مسيرته، وجاءوا كالتالي "روبرتو فيرمينو - فيليب كوتينيو - كاليدو كوليبالي - كرستيانو رونالدو - فيرجيل فان دايك".