منافس مصر - منتخب زيمبابوي يهزم قطر في عقر داره

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

حقق منتخب زيمبابوي فوزا وديا على مضيفه القطري بنتيجة 2-1 في إطار استعدادات الأول لكأس أمم إفريقيا، والثاني لكأس العرب.

ويتواجد منتخب زيمبابوي رفقة مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا 2025 وأيضا مع جنوب إفريقيا وأنجولا.

وتقدم منتخب قطر بواسطة محمد خالد في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعدل موناش جارانانجا النتيجة في الدقيقة 25.

وأحرز بيل أنتونيو هدف الفوز لزيمبابوي قبل ربع ساعة من النهاية.

يذكر أن منتخب زيمبابوي خسر قبل أيام وديا على يد منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم بالسعودية.

ويفتتح منتخب زيمبابوي مباريات في كأس أمم إفريقيا بمواجهة مصر يوم 22 ديسمبر المقبل.

قبل أن يلاقي أنجولا في الجولة الثانية ثم جنوب إفريقيا في ختام مرحلة المجموعات.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

