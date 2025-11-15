الركراكي: منتخب المغرب فوق الجميع.. ولا أفرق بين لاعب ريال مدريد واتحاد تواركة

شدد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على أن جودة اللاعب هى معياره الأساسي في اختيار قوام منتخب بلاده بغض النظر عن اسم النادي الذي يرتدي قميصه.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا التي تقام على ملاعبه في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "المنتخب المغربي دائما فوق الجميع ومن يستحق هو من سيحمل قميصه".

وأضاف "هناك من يريد التقليل من لاعبي الدوري المحلي المغربي لكني أنظر فقط لجودة اللاعب سواء يلعب في ريال مدريد أو اتحاد تواركة".

ويقع منتخب المغرب رفقة جزر القمر ومالي وزامبيا.

فيما يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وكان كاف كشف عن أسعار التذاكر التي تم تصنيفها إلى المباراة الافتتاحية، والمباريات الكبرى في دور المجموعات، وبقية مباريات دور المجموعات، وبدءًا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية.

وحدد كاف المواجهات الكبرى في دور المجموعات إلى 7 مباريات وهم: (المغرب × مالي، ومصر × جنوب إفريقيا، ونيجيريا× تونس، والجزائر × بوركينا فاسو، وكوت ديفوار × الكاميرون، والسنغال × الكونغو الديمقراطية، وزامبيا × المغرب).

كما تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 مستويات.. يمكنك التعرف على أسعار التذاكر بالضغط هنا

وكان كاف واللجنة المنظمة للبطولة أعلنا فتح باب الحصول على التأشيرات المجانية للجماهير الراغبة في السفر إلى المغرب.. طالع التفاصيل بالضغط هنا