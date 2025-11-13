كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة من كأس أمم إفريقيا في المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد فتح المرحلة الثالثة لبيع تذاكر كأس الأمم الإفريقية في المغرب

وكشف كاف عن فتح المرحلة الثالثة يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وكان كاف كشف عن أسعار التذاكر التي تم تصنيفها إلى المباراة الافتتاحية، والمباريات الكبرى في دور المجموعات، وبقية مباريات دور المجموعات، وبدءًا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية.

وحدد كاف المواجهات الكبرى في دور المجموعات إلى 7 مباريات وهم: (المغرب × مالي، ومصر × جنوب إفريقيا، ونيجيريا× تونس، والجزائر × بوركينا فاسو، وكوت ديفوار × الكاميرون، والسنغال × الكونغو الديمقراطية، وزامبيا × المغرب).

كما تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 مستويات.. يمكنك التعرف على أسعار التذاكر بالضغط هنا

وكان كاف واللجنة المنظمة للبطولة أعلنا فتح باب الحصول على التأشيرات المجانية للجماهير الراغبة في السفر إلى المغرب.. طالع التفاصيل بالضغط هنا