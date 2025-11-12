تروست إيكونج يعلن انتهاء أزمة منتخب نيجيريا قبل ملحق كأس العالم 2026

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا انتهاء الأزمة قبل خوض مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

اندلعت أزمة كبرى داخل صفوف منتخب نيجيريا قبل ساعات من خوض المواجهة المرتقبة ضد الجابون في الملحق الإفريقي لتصفيات كاس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وكتب إيكونج عبر منصة أكس: "تم حل الأزمة، تم تسوية الأمور المالية، الفريق متحد ويركز على تمثيل نيجيريا بأقصى ما لديه في المباريات المقبلة".

Issue RESOLVED. Outstanding financials cleared and on ground. Team is UNITED and focussed as before on representing NIGERIA with our maximum for the games ahead! 🇳🇬 @NGSuperEagles — William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) November 12, 2025

كما نشر حساب منتخب نيجيريا فيديو يظهر فيه لاعبو المنتخب يستعدون لخوض المباراة.

24 players are out training at the Institut Royal de Formation des Cadres in Rabat this evening.#SoarSuperEagles #NGAGAB #FIFAWCQ pic.twitter.com/53DvDZZ58r — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) November 12, 2025

ومن المقرر أن تلعب نيجيريا ضد الجابون مساء الخميس بمدينة الرباط بالمغرب.

وبحسب موقع sports247 النيجيري، فإن أزمة كبرى اندلعت في معسكر منتخب نيجيريا قبل المباراة الحاسمة في ملحق تصفيات كأس العالم ضد الجابون.

وأوضحت التقارير أن اللاعبون قاطعوا التدريبات بسبب عدم صرف المكافآت وعدم الوفاء بالوعود.

وذكرت أن قائد الفريق ويليام تروست إيكونج يقود هذه الخطوة، بدعم من اللاعبين الكبار الذين يصرون على أنهم تحلوا بالصبر لفترة كافية، ولن يعودوا إلى التدريب قبل مباراة الخميس الفاصلة في الرباط قبل تحقيق مطالبهم.

وأوضحت التقارير أن اللاعبون لديهم 3 مطالب:

1- زيادة مكافآت المباريات من 5000 دولار إلى 15000 دولار

2- مراجعة البدلات اليومية

3- السداد الفوري للتعهدات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة في نوفمبر المقبل ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2