لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

ويليام إيكونج - منتخب نيجيريا

اندلعت أزمة كبرى داخل صفوف منتخب نيجيريا قبل ساعات من خوض المواجهة المرتقبة ضد الجابون في الملحق الإفريقي لتصفيات كاس العالم 2026.

ومن المقرر أن تلعب نيجيريا ضد الجابون مساء الخميس بمدينة الرباط بالمغرب.

وبحسب موقع sports247 النيجيري، فإنأزمة كبرى اندلعت في معسكر منتخب نيجيريا قبل المباراة الحاسمة في ملحق تصفيات كأس العالم ضد الجابون.

أخبار متعلقة:
مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا خبر في الجول - نادي وي يتمم اتفاقه مع مدرب منتخب شباب نيجيريا قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم كما كشف في الجول - بناء على رغبة حسام حسن.. منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل أمم إفريقيا

وأوضحت التقارير أن اللاعبون قاطعوا التدريبات بسبب عدم صرف المكافآت وعدم الوفاء بالوعود.

وذكرت أن قائد الفريق ويليام تروست إيكونج يقود هذه الخطوة، بدعم من اللاعبين الكبار الذين يصرون على أنهم تحلوا بالصبر لفترة كافية، ولن يعودوا إلى التدريب قبل مباراة الخميس الفاصلة في الرباط قبل تحقيق مطالبهم.

وأوضحت التقارير أن اللاعبون لديهم 3 مطالب:

1- زيادة مكافآت المباريات من 5000 دولار إلى 15000 دولار

2- مراجعة البدلات اليومية

3- السداد الفوري للتعهدات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة في نوفمبر المقبل ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

نيجيريا الجابون تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
أخر الأخبار
دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد لوكا زيدان من معسكر الجزائر بسبب الإصابة 18 دقيقة | الوطن العربي
ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين 33 دقيقة | آسيا
ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة 47 دقيقة | الوطن العربي
الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام ساعة | الوطن العربي
قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين ساعة | منتخب مصر
لابورتا: لست نادما على رحيل ميسي.. وهذه إمكانية عودته لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517074/لاعبو-نيجيريا-يضعون-3-شروط-لخوض-مباراة-الجابون-في-ملحق-تصفيات-كأس-العالم