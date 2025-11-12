لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم

اندلعت أزمة كبرى داخل صفوف منتخب نيجيريا قبل ساعات من خوض المواجهة المرتقبة ضد الجابون في الملحق الإفريقي لتصفيات كاس العالم 2026.

ومن المقرر أن تلعب نيجيريا ضد الجابون مساء الخميس بمدينة الرباط بالمغرب.

وبحسب موقع sports247 النيجيري، فإنأزمة كبرى اندلعت في معسكر منتخب نيجيريا قبل المباراة الحاسمة في ملحق تصفيات كأس العالم ضد الجابون.

وأوضحت التقارير أن اللاعبون قاطعوا التدريبات بسبب عدم صرف المكافآت وعدم الوفاء بالوعود.

وذكرت أن قائد الفريق ويليام تروست إيكونج يقود هذه الخطوة، بدعم من اللاعبين الكبار الذين يصرون على أنهم تحلوا بالصبر لفترة كافية، ولن يعودوا إلى التدريب قبل مباراة الخميس الفاصلة في الرباط قبل تحقيق مطالبهم.

وأوضحت التقارير أن اللاعبون لديهم 3 مطالب:

1- زيادة مكافآت المباريات من 5000 دولار إلى 15000 دولار

2- مراجعة البدلات اليومية

3- السداد الفوري للتعهدات المتبقية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة في نوفمبر المقبل ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2