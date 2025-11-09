الدوري الإنجليزي - صحوة أستون فيلا تسحق بورنموث.. وبرينتفورد يزيد أوجاع نيوكاسل

سحق أستون فيلا ضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

سجل رباعية الفيلانز إيميليانو بوينديا في الدقيقة 28، وأمادو أونانا في الدقيقة 40، وروس باركلي في الدقيقة 77، ودونيل مالين في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد فيلا إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنام الخامس، وليفربول السابع، ومانشستر يونايتد الثامن، وبورنموث الذي تراجع إلى المركز التاسع بنفس الرصيد.

فيما عاد برينتفورد للانتصارات بالفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1.

سجل هارفي بارنز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 27.

بينما سجل كيفن شادي في الدقيقة 56، وإيجور تياجو هدفين في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ثم في الدقيقة 95.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف عن برايتون الحادي عشر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل كريستال بالاس سلبيا مع برايتون.

ويحتل كريستال المركز العاشر برصيد 17 نقطة، يليه برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وتغلب نوتنجهام فورست على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1.

تقدم لوكاس نميتشا لليدز في الدقيقة 13، وتعادل إبراهيما سانجاري في الدقيقة 15.

وتقدم مورجان جيبس وايت في الدقيقة 68، ثم سجل إليوت أندرسون الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

نوتنجهام حقق فوزه الثاني في الدوري، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

أما ليدز فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

