رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام مانشستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

لو سجل محمد صلاح هدفا أمام مانشستر سيتي أو صنع، سينفرد بالرقم القياسي لأكثر لاعب أسهم في الأهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي.

فقد عادل صلاح رقم واين روني مع مانشستر يونايتد برصيد 276 هدفا (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة) حين هز شباك أستون فيلا الجولة الماضية، ووصل لـ (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة).

الهدف الذي سيسجله صلاح أو يصنعه في مباراة الأحد سيجعل مانشستر سيتي ضحيته المفضلة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

فمنذ انضمامه إلى ليفربول، بلغت مساهماته في الأهداف ضد الشياطين الحمر 22 هدفا، مقابل 21 هدفا أمام الفريق السماوي.

يذكر أن صلاح هو أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي أسهم بالأهداف ضد مانشستر سيتي، إذ سجل 9 أهداف وصنع 6.

علما بأن الدولي المصري ترك بصمته في ملعب الاتحاد بالمواجهات الـ6 الأخيرة التي جمعت الفريقين هناك، إذ سجل 4 وصنع 3.

كما أنه أسهم في 15 هدفا من الأهداف الـ20 الأخيرة التي سجلها ليفربول في شباك سيتي بالدوري الإنجليزي، إذ سجل 9 وصنع 6.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 416 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

