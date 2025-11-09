ماذا قال عمر مرموش عن مواجهة محمد صلاح

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر وليبيا

يعتبر عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي مواجهة مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول مباراة خاصة جدا وتعنى الكثير للجمهور المصري.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال مرموش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع، مواجهة ليفربول في غاية الأهمية بالنسبة لنا، نحن نواجه الفريق الذي فاز بالدوري الموسم الماضي، وهو من أبرز المنافسين على اللقب هذا العام، لذا يجب علينا الفوز عليه".

وأضاف "هذه هي المباريات الحاسمة ضد الفرق القوية مثل ليفربول وأرسنال، عندما تفوز بها تعرف أنك تسير على الطريق الصحيح".

وأكمل الدولي المصري "مع كل مباراة تفوز بها، تقترب أكثر من صدارة الدوري".

وأوضح "اللعب ضد محمد صلاح أمر كبير بالنسبة لي. وجود لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي يتنافسان على اللقب أمر رائع، لكني أتمنى أن يفوز مانشستر سيتي، وسنرى".

وواصل "نحاول أن نفصل بين الأمور عندما نكون في منتخب مصر، نحب المزاح وصناعة أجواء مرحة بعيدة عن كرة القدم".

واستمر مرموش "حياتنا كلها تدور حول كرة القدم، لذلك عندما نذهب إلى المنتخب، نحاول أن نضحك ونتحدث عن أمور أخرى".

ويتزامل الثنائي في صفوف منتخب مصر منذ أكتوبر 2021 حين انضم مرموش لأول مرة لصفوف الفراعنة.

وواصل "أشعر أن الناس في مصر فخورون بوجود لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي، وكلاهما يلعب في اثنين من أكبر أندية العالم".

ويرى مرموش أن "محمد صلاح وكل ما حققه، التاريخ الذي كتبه وما زال يكتبه، يجعل الجماهير فخورة بنا نحن الاثنين".

وأردف "عندما تأتي مباراة مثل هذه، يكفيهم أن يروا لاعبين مصريين في الملعب، وهذا يعني لهم الكثير".

وأشار "في النهاية، من يفوز هو ببساطة من كان الأفضل في يوم المباراة، هو وفريقه، لأنك لا تلعب بمفردك".

وأتم "كل شخص يشجع فريقه المفضل، وهذا هو الفارق، لكني متأكد أن الجماهير المصرية تدعمنا نحن الاثنين".

ولم يلعب مرموش كثيرا هذا الموسم، إذ ابتعد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة، كما جلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات.

عمر مرموش محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
