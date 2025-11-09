جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية

عبّر جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، عن سعادته بالهدف الذي سجله في فوز فريقه، مشيرًا إلى أن المفتاح كان زيادة الكثافة الهجومية أمام دفاع الخصم.

وفاز تشيلسي على ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البرازيلي هدف تشيلسي الثاني في المباراة.

وقال بيدرو في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "اللعب أمام خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين دائمًا ما يكون صعبًا، لكن المفتاح اليوم كان في الأعداد داخل منطقة الجزاء. عندما تضع عددا كافيا من اللاعبين هناك، فالكرة ستسقط لك أحيانًا، وهذا ما حدث".

وأضاف عن زميله الشاب إستيفاو: "الجميع يعرف أن إستيفاو موهبة كبيرة، وكلما يدخل إلى أرض الملعب يحاول أن يُظهر قدراته. اليوم منحني تمريرة الهدف مجددًا، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه تأقلم بسرعة، ونحن هنا لمساعدته دائمًا".

واختتم المهاجم البرازيلي حديثه قائلاً: "أنا موجود في الملعب لمساعدة الفريق، وسعيد بتسجيلي لأن ذلك مهم لمركزي، لكنه الأهم لأنه ساعد الفريق على الفوز".

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

