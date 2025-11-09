جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:34

كتب : ذكاء اصطناعي

جواو بيدرو - تشيلسي - باريس سان جيرمان

عبّر جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، عن سعادته بالهدف الذي سجله في فوز فريقه، مشيرًا إلى أن المفتاح كان زيادة الكثافة الهجومية أمام دفاع الخصم.

جواو بيدرو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وفاز تشيلسي على ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البرازيلي هدف تشيلسي الثاني في المباراة.

أخبار متعلقة:
مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال قبل الدربي.. ميلان يفرط في الفوز بتعادل مع بارما يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء

وقال بيدرو في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "اللعب أمام خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين دائمًا ما يكون صعبًا، لكن المفتاح اليوم كان في الأعداد داخل منطقة الجزاء. عندما تضع عددا كافيا من اللاعبين هناك، فالكرة ستسقط لك أحيانًا، وهذا ما حدث".

وأضاف عن زميله الشاب إستيفاو: "الجميع يعرف أن إستيفاو موهبة كبيرة، وكلما يدخل إلى أرض الملعب يحاول أن يُظهر قدراته. اليوم منحني تمريرة الهدف مجددًا، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه تأقلم بسرعة، ونحن هنا لمساعدته دائمًا".

واختتم المهاجم البرازيلي حديثه قائلاً: "أنا موجود في الملعب لمساعدة الفريق، وسعيد بتسجيلي لأن ذلك مهم لمركزي، لكنه الأهم لأنه ساعد الفريق على الفوز".

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.comhttps://hayters.com/

تشيلسي جواو بيدرو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل انتهت في الدوري الإنجليزي - سندرلاند (2)-(2) أرسنال دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام تشكيل أرسنال – ميرينو يقود الهجوم أمام سندرلاند
أخر الأخبار
كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق ساعة | سعودي في الجول
حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025 ساعة | منتخب مصر
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ ساعة | الدوري الإنجليزي
أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516868/جواو-بيدرو-إستيفاو-موهبة-استثنائية