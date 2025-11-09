جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:34

كتب : ذكاء اصطناعي

مالو جوستو - تشيلسي

أبدى مالو جوستو، الظهير الأيمن لتشيلسي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه قبل التوقف الدولي، مؤكدًا أن الأداء تحسّن بشكل واضح في الشوط الثاني بعد صعوبة البداية.

وفاز تشيلسي على ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جوستو هدف تشيلسي الأول في المباراة.

وقال جوستو في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "في الشوط الأول كانوا منظمين جدًا ودافعوا بشكل متماسك، لذلك واجهنا صعوبة في إيجاد المساحات بين الخطوط. في الشوط الثاني أصبحنا نتواصل بشكل أفضل، ولهذا سجلنا الهدف الأول، وبعده أصبحت المباراة أسهل للفريق".

وأضاف: "مر وقت طويل منذ قدومي إلى هنا، لكن هذه مجرد البداية. الثلاث نقاط مهمة جدًا قبل التوقف الدولي، نحن هنا من أجل المربع الذهبي، هذا هو هدفنا".

وتابع الفرنسي الشاب: "كانت خطتنا أن نملأ منطقة الجزاء بعدد كافٍ من اللاعبين، وأنا سعيد جدًا من أجل الفريق".

واختتم حديثه قائلاً: "هذه هي البريميرليج، كل مباراة مختلفة وصعبة، فزنا أيضًا أمام توتنام، وعلينا أن نواصل الضغط والمضي قدمًا".

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

