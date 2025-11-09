أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء

أبدى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، رضاه عن أداء فريقه رغم التعادل أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن خصمه فرض نوع المباراة الذي يريده تمامًا، وأن التفاصيل الصغيرة هي ما حرمت فريقه من الفوز.

وتعادل سندرلاند مع أرسنال بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "يجب أن نمنحهم التقدير، كانت المباراة من النوع الذي أرادوا جرك إليه، وكان علينا التعامل مع ذلك. هناك الكثير من المباريات بهذا الشكل في الدوري الآن. استقبلنا هدفًا بالطريقة التي نعرف تمامًا أنها من أقوى نقاطهم، وهم يجيدونها جدًا".

وأضاف: "بعد الهدف رد فعلنا كان جيدًا، سجلنا هدفين وسيطرنا على المباراة، لكن في أي لحظة يمكنهم خلق الفوضى من كرة طويلة أو رمية تماس أو خطأ بسيط. عليك أن تدافع جيدًا عن هذه المواقف".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل لأننا استقبلنا هدفًا في النهاية، خاصة وأنه كان لدينا فرصة ضخمة عبر كالافيوري وميكيل ميرينو للفوز، لكن لم يُكتب لها أن تدخل، وعلينا أن نتقبل ذلك".

وعن ما إذا كان لديه أي شكاوى، قال: "لا، لقد فزنا في آخر عشر مباريات ولم نستقبل أهدافا، ولدينا سبعة لاعبين مصابين، والفريق كان رائعًا في الأداء والنتائج، لذا علينا الاستمرار".

وعن أداء الفريق في الشوط الثاني، أوضح: "كان علينا أن نكون أفضل، خاصة مع طريقة لعبهم المعتمدة على الكرات الطويلة والمباشرة. تحدثنا بين الشوطين وعدلنا بعض الأمور لنحصل على مزيد من السيطرة والاختراق. سجلنا هدفين جميلين، ومن المؤسف الطريقة التي استقبلنا بها الهدف في النهاية".

وعن سندرلاند، قال المدرب الإسباني: "هم يجعلون الأمور صعبة جدًا عليك، وهذا ليس انتقادًا. إحساسي أننا كنا نستحق الفوز".

واختتم أرتيتا حديثه عن تقييمه للموسم حتى الآن قائلاً: "نحن في وضع قوي جدًا بالنظر للظروف. نحافظ على نظافة شباكنا، وسبعة من أبرز لاعبينا الهجوميين مصابون، لذا لم نستطع إجراء الكثير من التدوير. واجهنا مباريات صعبة، والآن نحتاج فقط لعودة بعض اللاعبين والمواصلة بنفس النسق".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.comhttps://hayters.com/