مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد

أبدى كريم دودان المدير الرياضي لشبيبة القبائل الجزائري تطلعه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد أن أسفرت القرعة عن وقوعهما معا في دور المجموعات.

وقال دودان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هذه أقوى مجموعة في دوري أبطال إفريقيا. سنلعب المباراة الأولى أمام الأهلي وهو فريق ممتاز ونعرفه جيدا.

وأضاف "آخر مواجهة مع الأهلي كانت في 2010 وستكون مباراة كبيرة بين فريقين عريقين. الأهلي معروف ولديه بطولات عديدة في إفريقيا".

وأوضح "شبيبة القبائل له تاريخ كبير في إفريقيا وهدفنا هو العودة لمستوانا القاري السابق".

وعن زين الدين بلعيد مدافع الشبيبة قال دودان: "لم يتم أي حديث بين الأهلي وشبيبة القبائل عن اللاعب".

وعاد زين الدين بلعيد إلى الدوري الجزائري من بوابة نادي شبيبة القبائل في الصيف الماضي.

وأعلن شبيبة القبائل تعاقده بشكل رسمي مع زين الدين بلعيد حتى صيف 2028.

وعاد بلعيد إلى الدوري الجزائري بقميص شبيبة القبائل بعدما كان قائدا لنادي اتحاد العاصمة.

وقضى بلعيد 4 سنوات بقميص اتحاد العاصمة وفاز معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي قبل أن ينتقل للدوري البلجيكي.

وارتبط بلعيد بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وانضم بلعيد لنادي سينتترويدن البلجيكي بداية الموسم المنصرم قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.

ولعب بلعيد 12 مباراة مع الفريق في الدوري البلجيكي.