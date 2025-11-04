مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد - شبيبة القبائل

أبدى كريم دودان المدير الرياضي لشبيبة القبائل الجزائري تطلعه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد أن أسفرت القرعة عن وقوعهما معا في دور المجموعات.

وقال دودان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هذه أقوى مجموعة في دوري أبطال إفريقيا. سنلعب المباراة الأولى أمام الأهلي وهو فريق ممتاز ونعرفه جيدا.

وأضاف "آخر مواجهة مع الأهلي كانت في 2010 وستكون مباراة كبيرة بين فريقين عريقين. الأهلي معروف ولديه بطولات عديدة في إفريقيا".

وأوضح "شبيبة القبائل له تاريخ كبير في إفريقيا وهدفنا هو العودة لمستوانا القاري السابق".

وعن زين الدين بلعيد مدافع الشبيبة قال دودان: "لم يتم أي حديث بين الأهلي وشبيبة القبائل عن اللاعب".

وعاد زين الدين بلعيد إلى الدوري الجزائري من بوابة نادي شبيبة القبائل في الصيف الماضي.

وأعلن شبيبة القبائل تعاقده بشكل رسمي مع زين الدين بلعيد حتى صيف 2028.

وعاد بلعيد إلى الدوري الجزائري بقميص شبيبة القبائل بعدما كان قائدا لنادي اتحاد العاصمة.

وقضى بلعيد 4 سنوات بقميص اتحاد العاصمة وفاز معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي قبل أن ينتقل للدوري البلجيكي.

وارتبط بلعيد بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وانضم بلعيد لنادي سينتترويدن البلجيكي بداية الموسم المنصرم قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.

ولعب بلعيد 12 مباراة مع الفريق في الدوري البلجيكي.

زين الدين بلعيد شبيبة القبائل الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر مصدر من المصري يكشف لـ في الجول غيابات الفريق في افتتاح المجموعات.. دغموم تلقى إنذارين ليس بقائمة كاف المعتمدة.. في الجول يكشف موقف برج العرب من استضافة مباراتي المصري والزمالك في الكونفدرالية محمد يوسف لـ في الجول: مجموعة الأهلي قوية لكن لا يشغلنا إلا الفوز.. ونستعد لسوق انتقالات استثنائي كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 2 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 2 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516526/مدير-شبيبة-القبائل-يكشف-حقيقة-مفاوضات-الأهلي-مع-بلعيد