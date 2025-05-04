في الجول يكشف موقف الأهلي من ضم زين الدين بلعيد

الأحد، 04 مايو 2025 - 02:25

كتب : أحمد الخولي

زين الدين بلعيد

يواصل الأهلي محاولاته لدعم صفوف خط دفاعه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استطلع رأي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع سيت ترويدن البلجيكي للانضمام إلى صفوفه.

ورحب بلعيد بالانضمام للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أبعدته رغبته في الموسم الماضي بالاحتراف الأوروبي عن الأحمر.

أخبار متعلقة:
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز قائمة الأهلي – استمرار غياب أكرم توفيق أمام حرس الحدود.. وعودة الساعي في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي

وبناء على ذلك يستعد الأهلي للتفاوض مع ناديه الذي لا يمانع البيع على التفاصيل المادية.

وكانت لجنة الكشافين عرضته على لجنة التخطيط لتدعيم الدفاع، بعد أن كلفها النادي بترشيح أسماء في جميع المراكز، مع منح الأولوية لبعض المراكز المعينة وعلى رأسها مركز الدفاع.

وجاء ذلك في ظل تكرار إصابات أشرف داري وتعثر مفاوضات التجديد مع رامي ربيعة ورحيل يوسف أيمن.

ورشحت اللجنة من الأسماء المحلية عمرو الجزار لاعب غزل المحلة وهادي رياض لاعب بتروجت، كما سبق ترشيح محمود حمدي الونش مدافع الزمالك قبل تجديد عقده مع ناديه.

وانضم بلعيد لنادي سانت ترويدن البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.

ولعب بلعيد 12 مباراة مع الفريق في الدوري البلجيكي.

زين الدين بلعيد الأهلي
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البركاوي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مومو كمارا أتم اتفاقه مع مينيسوتا يونايتد الأمريكي في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي كما كشف في الجول.. المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي: بن رمضان إلى الأهلي "على وشك اللقب الأول في مسيرته".. بايرن ميونيخ يعلن رحيل إريك داير برينتفورد منفتح لسماع العروض الباهظة من أجل مبيومو بونجاح يكشف سبب فشل انتقاله لـ الأهلي
أخر الأخبار
أجنبي تحت المراقبة.. في الجول يكشف خطة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بين الزمالك وبيراميدز.. تعديل جديد على مكان إقامة نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موقف الأهلي من ضم زين الدين بلعيد 2 ساعة | ميركاتو
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي.. والشهدي لمواجهة بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
على خطى نابولي.. إنتر يهزم هيلاس فيرونا بهدف ويبقي صراع الدوري مشتعلا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
يواصل التشبث بالأبطال.. دورتموند يسحق فولفسبورج برباعية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي: الحكم يعلم مشكلة إيقاف القيد وخوض مباريات صعبة ومنحنا 6 إنذارات وطرد 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي لم يحسم موقف الشرط الجزائي مع كولر.. وتعجب المدرب من الرحيل