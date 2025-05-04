في الجول يكشف موقف الأهلي من ضم زين الدين بلعيد

يواصل الأهلي محاولاته لدعم صفوف خط دفاعه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استطلع رأي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع سيت ترويدن البلجيكي للانضمام إلى صفوفه.

ورحب بلعيد بالانضمام للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أبعدته رغبته في الموسم الماضي بالاحتراف الأوروبي عن الأحمر.

وبناء على ذلك يستعد الأهلي للتفاوض مع ناديه الذي لا يمانع البيع على التفاصيل المادية.

وكانت لجنة الكشافين عرضته على لجنة التخطيط لتدعيم الدفاع، بعد أن كلفها النادي بترشيح أسماء في جميع المراكز، مع منح الأولوية لبعض المراكز المعينة وعلى رأسها مركز الدفاع.

وجاء ذلك في ظل تكرار إصابات أشرف داري وتعثر مفاوضات التجديد مع رامي ربيعة ورحيل يوسف أيمن.

ورشحت اللجنة من الأسماء المحلية عمرو الجزار لاعب غزل المحلة وهادي رياض لاعب بتروجت، كما سبق ترشيح محمود حمدي الونش مدافع الزمالك قبل تجديد عقده مع ناديه.

وانضم بلعيد لنادي سانت ترويدن البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.

ولعب بلعيد 12 مباراة مع الفريق في الدوري البلجيكي.