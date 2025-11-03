البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا من القاهرة، وكذلك يختتم مرحلة المجموعات.

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة، رفقة فرق الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

ويبدأ الأهلي مشواره في المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، فيما يختتم الدور بمواجهة الجيش الملكي في القاهرة أيضا.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

-الأهلي VS شبيبة القبائل.. استاد القاهرة – 21 أو 22 نوفمبر.

-الجيش الملكي VS الأهلي – ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط - 28 أو 29 نوفمبر.

-الأهلي VS يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 24 يناير.

-يانج أفريكانز VS الأهلي – ملعب بنجامين ماكادا في دار السلام عاصمة تنزانيا – 30 أو 31 يناير.

-شبيبة القبائل VS الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر – 6 أو 7 فبراير

-الأهلي VS الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 14 فبراير

