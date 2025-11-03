قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:29

كتب : محمد سمير

كأس دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الأهلي في مجموعة نارية بالمجموعة الثانية.

بينما يقع بيراميدز حامل اللقب رفقة نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في المجموعة الأولى.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، بينما يلعب بيراميدز مباراته الأولى ضد ريفرز النيجيري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي).

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026

