مدافع ليفربول: أحاول التعلم من صلاح يوميا

أوضح كونور برادلي مدافع ليفربول أنه يحاول التعلم من زميله محمد صلاح بشكل يومي.

ويلعب برادلي خلف صلاح في الجبهة اليمنى منذ رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الصيف الماضي إلى ريال مدريد.

وقال برادلي في تصريحات لموقع ناديه: "وصول محمد صلاح إلى 250 هدفا مع ليفربول؟ صلاح أسطورة في هذا النادي".

وأضاف "أحاول أن أتعلم من صلاح الكثير كل يوم من خلال اجتهاده في التدريبات وفي الجيمانزيوم".

وأتم "صلاح لاعب رائع، وأعتقد أنه أظهر ذلك أمام أستون فيلا. لقد كان رائعًا واستحق التسجيل بجدارة".

ووصل صلاح لهدفه الـ 250 في جميع البطولات مع ليفربول.

وأحرز الدولي المصري الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة بالخطأ من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

ويتواجد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ بتسجيله الهدف رقم 250.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول التاريخية بتسجيله 346 هدفا، ثم يأتي روجر هانت في الوصافة بـ 285 هدفا، ثم صلاح.

