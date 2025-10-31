دوري المحترفين - بعد المقاولون العرب.. مكي مديرا فنيا لـ السكة الحديد مودرن

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 10:48

كتب : رضا السنباطي

محمد مكي - المقاولون العرب

أعلن نادي السكة الحديد مودرن تعيين محمد مكي مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام عبد العال.

وسيتولى مكي تدريب الفريق بدءا من الجولة 12 إذ سيواجه كاسكادا في بداية الدور التمهيدي من كأس مصر.

وأقيل عبد العال من منصبه بعدما تعادل مع الداخلية بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية.

وقاد عبد العال الفريق في 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 4 وخسر 2.

ويعد مكي ثالث مدرب يتولى تدريب السكة الحديد هذا الموسم.

فبدأ الفريق تحت قيادة أيمن المزين الذي رحل بعد 3 مباريات ثم أعقبه عبد العال الذي قاد الفريق في 8 مباريات.

وبدأ مكي الموسم مدربا للمقاولون العرب بعدما قاده الموسم الماضي للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري.

لكن عدم تحقيق الفوز في أول 10 مباريات من المسابقة تسبب في رحيله عن ذئاب الجبل.

وسبق أن قاد مكي فريقي حرس الحدود والمقاولون العرب للتأهل من دوري المحترفين للدوري المصري.

