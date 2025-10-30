صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

وسيطر صلاح على عرضية دومينيك سوبوسلاي العالية داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى.

واختير نجم ليفربول ضمن المرشحين بفضل هدفه الرائع في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام برينتفورد.

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يوضح إصابة دوي ومدة غيابه المحتملة في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية جوارديولا: أحتاج لـ مرموش وهالاند سويا سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل

وترشح صلاح لجائزة هدف الشهر في الدوري إلى جانب سبعة أهداف أخرى.

هدف صلاح في برينتفورد كسر صيامه التهديفي، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-3 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 414 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 249 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر سيتي يدرس قطع إعارة إتشيفيري لليفركوزن سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل جوارديولا: أحتاج لـ مرموش وهالاند سويا تقييم مرموش أمام سوانزي من الصحف الإنجليزية مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
أخر الأخبار
أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد -41 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود -40 دقيقة | سعودي في الجول
السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر -24 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا -15 دقيقة | كرة يد
الرمادي: أشكر جمهور الزمالك.. وكنا مطالبين بأداء أفضل 31 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة رامي ربيعة.. العين ينتصر على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي 44 دقيقة | الوطن العربي
الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره 51 دقيقة | الوطن العربي
التعثر الرابع على التوالي.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516229/صلاح-ينافس-على-جائزة-هدف-شهر-أكتوبر-في-الدوري-الإنجليزي