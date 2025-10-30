صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

وسيطر صلاح على عرضية دومينيك سوبوسلاي العالية داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى.

واختير نجم ليفربول ضمن المرشحين بفضل هدفه الرائع في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام برينتفورد.

وترشح صلاح لجائزة هدف الشهر في الدوري إلى جانب سبعة أهداف أخرى.

هدف صلاح في برينتفورد كسر صيامه التهديفي، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-3 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 414 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 249 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

