جوارديولا: أحتاج لـ مرموش وهالاند سويا

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بعودة عمر مرموش للتسجيل مجددا.

وسجل مرموش هدفه الأول هذا الموسم في الفوز 3-1 على سوانزي في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد من أجل عمر مرموش، لأن المهاجمين يحتاجون إلى التسجيل، وهذا الهدف مهم جدا لثقته بنفسه".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد غاب لفترة بسبب الإصابة، وبالطبع يمكنه اللعب في نفس مركز إرلينج هالاند".

وأكمل "هالاند لاعب مهم، ومرموش كذلك، نحن بحاجة إلى كليهما في مباريات كثيرة، وعودة عمر أمر رائع جدا".

وواصل "عمر يعرف جيدا كيف يتحلى بالصبر خلال المباريات، في ظل لعب الخصم بـ5 مدافعين، عندما يلعب مع هالاند ويتواجد قلبي الدفاع حوله يعرف كيف يضع نفسه في المساحات الضيقة ويحافظ على تماسكه".

واستمر بيب "مرموش يجيد الركض خلف المدافعين، خاصة مع وجود عدة لاعبين يستطيعون إرسال تمريرات دقيقة مثل فيل فودين وريان شرقي ونيكو جونزاليس".

وتابع "لقد قدم الجميع أداءً جيدًا، سواء الذين بدأوا المباراة أو من شاركوا من دكة البدلاء مثل جون ستونز ويوشكو جفارديول وفودين، جميعهم كانوا رائعين".

وأتم "لا أعلم عدد الفرص التي أتيحت لنا، لكني سعيد جدًا بالمباراة، لأنني أعلم مدى صعوبتها خارج ملعبنا، ونحن الآن في ربع النهائي".

وتأهل مانشستر سيتي لملاقاة برينتفورد في ربع النهائي.

video:1

