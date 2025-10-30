تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

حسمت فرق أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل تأهلهم إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتغلب أرسنال على برايتون بهدفين دون مقابل ضمن منافسات ثمن النهائي.

وسجل أرسنال ثنائيته في الشوط الثاني عن طريق كل من إيثان نوانيري في الدقيقة 57 وبوكايو ساكا في الدقيقة 76.

بينما نجح نيوكاسل في التغلب على توتنام بهدفين دون مقابل.

وسجل الثنائي فابيان شار في الدقيقة 24، ونك فولتيمادا بالدقيقة 50.

أما تشيلسي فتخطى ولفرهامبتون بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان تشيلسي قد أنهى الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما الشوط الثاني فنجح ولفرهامبتون في تسجيل هدفين بالدقيقتين 48 و73.

لكن نجح تشيلسي في قتل المباراة بهدف رابع في الدقيقة 89 عن طريق جيتينس، لكن أدرك ولفرهامبتون الهدف الثالث بالدقيقة 91.

