تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 01:09
كتب : FilGoal
حسمت فرق أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل تأهلهم إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وتغلب أرسنال على برايتون بهدفين دون مقابل ضمن منافسات ثمن النهائي.
وسجل أرسنال ثنائيته في الشوط الثاني عن طريق كل من إيثان نوانيري في الدقيقة 57 وبوكايو ساكا في الدقيقة 76.
نوانيري يفتتح التسجيل للغانرز بعد عمل جماعي رائع ⚽️🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #آرسنال | #برايتون pic.twitter.com/VbekuCfHhM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025
بينما نجح نيوكاسل في التغلب على توتنام بهدفين دون مقابل.
وسجل الثنائي فابيان شار في الدقيقة 24، ونك فولتيمادا بالدقيقة 50.
فولتماده يوقّع على الهدف الثاني للماكبايس ⚽️⚪️⚫️#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #نيوكاسل_توتنهام pic.twitter.com/LNc5MIVmTE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025
أما تشيلسي فتخطى ولفرهامبتون بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وكان تشيلسي قد أنهى الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.
أما الشوط الثاني فنجح ولفرهامبتون في تسجيل هدفين بالدقيقتين 48 و73.
لكن نجح تشيلسي في قتل المباراة بهدف رابع في الدقيقة 89 عن طريق جيتينس، لكن أدرك ولفرهامبتون الهدف الثالث بالدقيقة 91.
هل هو أجمل أهداف السنة؟ ✍️
غيتنز يسجّل هدفًا لا يمكنك إلا أن تعيد مشاهدته مرارًا! 🔥⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #تشلسي pic.twitter.com/u5IvafaNrH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025