تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي

يبدأ عمر مرموش وريان آيت نوري أساسيان في تشكيل مانشستر سيتي ضد سوانزي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ولأول مرة يبدأ مرموش أساسيا في تشكيل سيتي بعد تعافيه من الإصابة إذ شارك كبديل في آخر مباراتين.

فيما يظهر الظهير الجزائري آيت نوري أساسيا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وأجرى بيب جوارديولا العديد من التعديلات على تشكيل فريقه ضد سوانزي سيتي أبرزها في حراسة المرمى والهجوم.

ويغيب إرلينج هالاند عن تشكيل سيتي من أجل إراحته.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريان آيت نوري – ناثان أكي – عبد القادر خوسانوف – ريكو لويس

الوسط: نيكولاس جونزاليس – أوسكار بوب – ريان شرقي

الهجوم: جيريمي دوكو – عمر مرموش – ديفين موكاسا

وستقام قرعة ربع النهائي بعد نهاية مباريات اليوم وستذاع عبر قنوات سكاي سبورتس الإنجليزية.

وحقق مانشستر سيتي اللقب 8 مرات آخرها في 2020-21.