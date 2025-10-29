تقرير مغربي: بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر.. الاتحاد الليبي يقترب من مدرب الوداد السابق

يدخل نادي الاتحاد الليبي في مفاوضات مع عادل رمزي المدير الفني السابق لفريق الوداد بعد فشل مفاوضاتهم مع علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا.

وودع الاتحاد الليبي منافسات بطولة الكونفدرالية أمام المصري في دور الـ 32، ودخل في مفاوضات مع علي ماهر. (مزيد من التفاصيل)

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن الاتحاد الليبي قد دخل في مفاوضات مع عادل رمزي المدير الفني لمنتخب هولندا تحت 23 عاما.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي بعد فشل مفاوضات النادي الليبي مع المصري علي ماهر.

وسبق وأن نجح عادل رمزي في قيادة الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان قد تولى علي ماهر تدريب سيراميكا في النصف الثاني من الموسم الماضي وقاده لتحقيق لقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق ماهر لقب كأس الرابطة من قبل مرتين بقميصي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) وسيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ 51 عاما قاد كليوباترا في 25 مباراة فاز في 15 وتعادل في 3 وخسر 7.

ويقود الاتحاد الليبي حاليا حمدي بطاو الذي يقود الفريق في ولاية ثالثة.

ويشغل إسماعيل يوسف منصب المدير الرياضي للنادي الليبي.

ويستعد سيراميكا حاليا للقاء بتروجت في الدوري ثم مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 6 نوفمبر في الإمارات.