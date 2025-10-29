مدرب الجيش الملكي: مكاننا الطبيعي بين كبار دوري أبطال إفريقيا

يرى البرتغالي أكسندر سانتوس المدير الفني لنادي الجيش الملكي أن فريقه يستحق مكانا بين كبار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الجيش الملكي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق حوريا كوناكري الغيني.

وقال سانتوس في تصريحات للصحفيين: "حققنا أول هدف كبير لنا هذا الموسم. أعلم أن هناك تحديا كبيرا وتطلعات عالية تجاه مشاركتنا في دوري الأبطال، لكن التأهل لدوري المجموعات ليس بالأمر السهل".

وأضاف "مكان الجيش الملكي هو بين كبار دوري أبطال أفريقيا، فالفريق يستحق التواجد في هذا المستوى الكبير".

وأتم "للمرة الثانية على التوالي نبلغ دور المجموعات، حيث تُلعب كرة القدم الحقيقية والمستوى الأعلى في القارة".

وتقام قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 3 نوفمبر.

وتستضيف مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يذكر أن نادي بيراميدز يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.