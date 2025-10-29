فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول

وصف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الضغط الذي يتعرض له فريقه بعد تراجع النتائج بالأمر الطبيعي.

وتعرض ليفربول لـ 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "رسالتي قبل هذه المباراة بسيطة، سنبقى متحدين مهما كلف الأمر".

أخبار متعلقة:
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية فان دايك يوجه رسالة هامة إلى جماهير ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد فان دايك: نتمنى أن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف.. ومواجهة أتليتكو صعبة

وأضاف "نعلم أن هذه لحظة صعبة. نعلم أن النتائج والأداء ليسا كما نتمناه، وهذا سيؤدي إلى ضغوط وتدقيق وانتقادات من الخارج".

وشدد المدافغع الهولندي "نحن نتقبل ذلك. عندما تلعب لناد مثل ليفربول، فإن ذلك يأتي بمعايير وتوقعات معينة. لذلك عندما لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير ولا تلبي هذه التوقعات، عليك أن تتعامل مع ما سيأتي. هكذا هي الأمور".

وواصل "مبارياتنا الثلاث القادمة على أرضنا، وعلينا استغلال ذلك لصالحنا. يجب أن يكون أنفيلد ملعبًا لا يرغب أي فريق في الوصول إليه، ولهذا نحتاج من الجميع - لاعبين وجهازًا فنيًا وجماهيريًا - أن يكونوا في أفضل حالاتهم، بدءًا من الليلة".

وأكمل "نعلم أن كريستال بالاس فريق جيد، وسيصعّبون علينا الأمور، كما فعلوا في جميع مبارياتنا الأخيرة. نعرف ما نتوقعه منهم، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

واتم "كأس الرابطة بطولة أكسبتنا ذكريات رائعة على مر السنين، ونريد التقدم إلى أقصى حد ممكن هذا الموسم/ والأهم من ذلك كله، نريد أن نضع خيبة أمل يوم السبت خلفنا، وأن نعود إلى سكة الانتصارات".

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية على يد برينتفورد 3-2 يوم السبت الماضي ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول فان دايك
نرشح لكم
سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة
أخر الأخبار
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 41 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 51 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(0) الأهلي.. 4 إنذارات ساعة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516151/فان-دايك-سنبقى-متحدين-مهما-كلف-الأمر