فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر

وصف فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الضغط الذي يتعرض له فريقه بعد تراجع النتائج بالأمر الطبيعي.

وتعرض ليفربول لـ 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "رسالتي قبل هذه المباراة بسيطة، سنبقى متحدين مهما كلف الأمر".

وأضاف "نعلم أن هذه لحظة صعبة. نعلم أن النتائج والأداء ليسا كما نتمناه، وهذا سيؤدي إلى ضغوط وتدقيق وانتقادات من الخارج".

وشدد المدافغع الهولندي "نحن نتقبل ذلك. عندما تلعب لناد مثل ليفربول، فإن ذلك يأتي بمعايير وتوقعات معينة. لذلك عندما لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير ولا تلبي هذه التوقعات، عليك أن تتعامل مع ما سيأتي. هكذا هي الأمور".

وواصل "مبارياتنا الثلاث القادمة على أرضنا، وعلينا استغلال ذلك لصالحنا. يجب أن يكون أنفيلد ملعبًا لا يرغب أي فريق في الوصول إليه، ولهذا نحتاج من الجميع - لاعبين وجهازًا فنيًا وجماهيريًا - أن يكونوا في أفضل حالاتهم، بدءًا من الليلة".

وأكمل "نعلم أن كريستال بالاس فريق جيد، وسيصعّبون علينا الأمور، كما فعلوا في جميع مبارياتنا الأخيرة. نعرف ما نتوقعه منهم، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

واتم "كأس الرابطة بطولة أكسبتنا ذكريات رائعة على مر السنين، ونريد التقدم إلى أقصى حد ممكن هذا الموسم/ والأهم من ذلك كله، نريد أن نضع خيبة أمل يوم السبت خلفنا، وأن نعود إلى سكة الانتصارات".

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية على يد برينتفورد 3-2 يوم السبت الماضي ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

