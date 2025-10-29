سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

يدرك الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الأسباب التي أدت إلى تراجع فريقه خلال المباريات الأخيرة.

وتعرض ليفربول لـ 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "من البديهي أن أداءنا الأخير لم يرق إلى المستوى الذي نتوقعه. هذه بالطبع خيبة أمل كبيرة، خاصة بالنظر إلى البداية الإيجابية التي حققناها هذا الموسم. لا توجد أعذار، نحن ندرك الأسباب وسنناقشها".

"مباراة كريستال بالاس تمنحنا فرصة للتقدم خطوة للأمام، ليس فقط في هذه البطولة، بل في موسمنا ككل. سنواجه خصما يثت قوته باستمرار، وستكون مباراة كأس صعبة، ولكن هذا هو نوع التحدي الذي علينا خوضه".

"لقد التقينا ضد كريستال بلاس كثيرا في الأشهر الأخيرة، فهذه هي المرة الرابعة التي نلتقي فيها منذ مايو الماضي، لذا فنحن ندرك تماما المزايا التي يملكها هذا الفريق".

"نعلم أن الفترة الأخيرة كانت صعبة للغاية على جماهيرنا، وخاصة الذين سافروا إلى أماكن مثل برينتفورد وتشيلسي وكريستال بالاس، ولكن دعمهم لم يكافأ. رد الجميل لهذا الدعم هو أحد أكثر الأمور تحفيزا لنا".

"كلما استطاع الجمهور دعم اللاعبين وتحفيزهم، كان ذلك أفضل، خاصة في الأوقات الصعبة. ليفربول ناد استثنائي في هذا الصدد، فقد كانت هناك العديد من المناسبات التي استجاب فيها الجمهور لنا عندما كنا في موقف حرج، وهذا لا بد أن يساعد الفريق".

ويلعب ليفربول ضد كريتسال بالاس مساء اليوم الأربعاء ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

