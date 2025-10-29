كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول

يشعر فريدريكو كييزا لاعب ليفربول بالتحسن على المستوى البدني والذهني خلال هذا الموسم.

فيديريكو كييزا النادي : ليفربول

وقال كييزا عبر صحيفة "تايمز" الإنجليزية: "في العام الماضي، لم أكن في كامل لياقتي البدنية. لم أكن مستعدا ذهنيا، ولم ألعب كثيرا".

وأضاف "كنت راضيا تماما عن ذلك لأنني لم أكن على نفس مستوى اللاعبين الآخرين. هذا العام، شعرت بتحسن بدنيا وذهنيا".

وأتم صانع الألعاب الإيطالي "من الواضح أنني أريد البقاء هنا وأريد الفوز مع ليفربول مرة أخرى".

كييزا لم يلعب كثيرا منذ انتقاله من يوفنتوس إلى ليفربول صيف 2024، وكان يبحث عن الرحيل بداية هذا الموسم.

لكن اللاعب الإيطالي حصل على فرصة جديدة من الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول.

كييزا لعب 9 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وبشكل عام لعب صاحب الـ 28 عاما 29 مباراة 24 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5.

