جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه عمر مرموش لديه الكثير من الخصائص التي يتميز بها على غيره من مهاجمي الفريق السماوي.

وعاد مرموش مؤخرا من إصابة أبعدته لنحو شهر عن فريقه ومنتخب مصر.

وقال جوارديولا تصريحات نقلتها وكالة HaytersTV: "عمر مرموش وإرلينج هالاند قادران على اللعب معًا".

وأضاف "إذا كنا بحاجة إلى جناح تقليدي على أحد الجانبين، فهناك لاعبون أفضل. ولكن عندما نحتاج إلى لاعب قريب من هالاند في الفجوات بين الظهيرين وقلب الدفاع، وبين المراكز، ونحتاج إلى كثافة هجومية، فإن عمر هو الأفضل".

وأكمل "إذا كنا بحاجة إلى لاعب قريب من منطقة الجزاء، فإن عمر هو الأفضل، لكن إذا كنا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين في المساحات الضيقة، مع تحكم أكبر في الكرة، فهناك لاعبون آخرون أفضل".

وتابع المدرب الإسباني "مرموش يمكنه أيضا أن يلعب كمهاجم صريح. نعم أداء هالاند مهم ومثير للإعجاب، وقد سجل العديد من الأهداف التي سجلناها. ولكن عندما نحتاج إلى تسجيل الأهداف، فإن عودة عمر مرموش مهمة بالنسبة لنا".

وأتم "انظروا إلى الدقائق القليلة التي شارك فيها ضد أستون فيلا، كان متسللا بأقل من بوصة واحدة، وساهم في الهدف الذي كان من الممكن أن نسجل به التعادل ضد أستون فيلا. يمتلك عمر هذه الموهبة، مرموش صغير السن وأمامه المجال للتطور".

ومن المتوقع أن يشارك مرموش كأساسي في مواجهة سوانزي سيتي في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

بعدما شارك لدقائق قليلة في مباراة فياريال بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وأستون فيلا في الدوري يوم الأحد.

