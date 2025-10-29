جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه عمر مرموش لديه الكثير من الخصائص التي يتميز بها على غيره من مهاجمي الفريق السماوي.

وعاد مرموش مؤخرا من إصابة أبعدته لنحو شهر عن فريقه ومنتخب مصر.

وقال جوارديولا تصريحات نقلتها وكالة HaytersTV: "عمر مرموش وإرلينج هالاند قادران على اللعب معًا".

أخبار متعلقة:
سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما رومانو: سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم.. وشرط للتمديد رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير

وأضاف "إذا كنا بحاجة إلى جناح تقليدي على أحد الجانبين، فهناك لاعبون أفضل. ولكن عندما نحتاج إلى لاعب قريب من هالاند في الفجوات بين الظهيرين وقلب الدفاع، وبين المراكز، ونحتاج إلى كثافة هجومية، فإن عمر هو الأفضل".

وأكمل "إذا كنا بحاجة إلى لاعب قريب من منطقة الجزاء، فإن عمر هو الأفضل، لكن إذا كنا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين في المساحات الضيقة، مع تحكم أكبر في الكرة، فهناك لاعبون آخرون أفضل".

وتابع المدرب الإسباني "مرموش يمكنه أيضا أن يلعب كمهاجم صريح. نعم أداء هالاند مهم ومثير للإعجاب، وقد سجل العديد من الأهداف التي سجلناها. ولكن عندما نحتاج إلى تسجيل الأهداف، فإن عودة عمر مرموش مهمة بالنسبة لنا".

وأتم "انظروا إلى الدقائق القليلة التي شارك فيها ضد أستون فيلا، كان متسللا بأقل من بوصة واحدة، وساهم في الهدف الذي كان من الممكن أن نسجل به التعادل ضد أستون فيلا. يمتلك عمر هذه الموهبة، مرموش صغير السن وأمامه المجال للتطور".

ومن المتوقع أن يشارك مرموش كأساسي في مواجهة سوانزي سيتي في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

بعدما شارك لدقائق قليلة في مباراة فياريال بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وأستون فيلا في الدوري يوم الأحد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش إرلينج هالاند بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة
أخر الأخبار
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 51 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(0) الأهلي.. 4 إنذارات ساعة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516143/جوارديولا-مرموش-هو-الأفضل-في-هذه-المميزات-الهجومية