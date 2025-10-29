سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

كيفين فيلينج

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع أيك سلولينا لضم مهاجمه كيفين فيلينج.

فيلينج يبلغ من العمر 16 عاما ويلعب مع الفريق الأول لأيك.

وفقا لبليتنبرج فإن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جادة مع الفريق السويدي لضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش

وتقدر القيمة المنتظرة للصفقة حوالي 3 ملايين يورو.

كما أشارت سكاي لوجود اهتمام أيضا لضم اللاعب من جانب بعض أندية الدوري الألماني.

وشارك فيلينج مع الفريق الأول لأيك في 10 مباريات حتى الآن وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وتدرج فيلينج في الأعمار السنية لمنتخب السويد حتى وصل لمنتخب تحت 18 عاما وسجل معه هدفين خلال 3 مباريات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يوتايتد كيفين فيلينج
نرشح لكم
فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة
أخر الأخبار
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 51 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(0) الأهلي.. 4 إنذارات ساعة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516141/سكاي-مانشستر-يونايتد-يفاوض-مهاجم-عمره-16-عاما