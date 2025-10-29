سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع أيك سلولينا لضم مهاجمه كيفين فيلينج.

فيلينج يبلغ من العمر 16 عاما ويلعب مع الفريق الأول لأيك.

وفقا لبليتنبرج فإن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جادة مع الفريق السويدي لضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

وتقدر القيمة المنتظرة للصفقة حوالي 3 ملايين يورو.

كما أشارت سكاي لوجود اهتمام أيضا لضم اللاعب من جانب بعض أندية الدوري الألماني.

وشارك فيلينج مع الفريق الأول لأيك في 10 مباريات حتى الآن وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وتدرج فيلينج في الأعمار السنية لمنتخب السويد حتى وصل لمنتخب تحت 18 عاما وسجل معه هدفين خلال 3 مباريات.

