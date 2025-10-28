خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2025.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، تمكن جماهير دول مصر وتونس وجنوب إفريقيا وزامبيا، من استعمال تطبيق "يلا"، للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID).

وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM) ، وهي خطوة أساسية قبل الحصول على تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت اللجنة المنظمة أن كل من يملك بطاقة FAN ID يحق له الحصول على تذكرة واحدة من كل مباراة، مشددة على أنه يجب الحصول على بطاقة المشجع عبر تطبيق "يال" للحصول على تذكرة مباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن الموقع الرسمي الوحيد المخصص لبيع التذاكر هو موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) متاح على الرابط التالي:

https://tickets.cafonline.com

وشددت اللجنة على أن الموقع الرسمي الوحيد لتطبيق يال للحصول على بطاقة المشجع FAN ID هو :

https://www.yallamorocco.ma

وشددت اللجنة على أن أي منصة أو تطبيق آخر يدعي بيع التذاكر هو منصة احتيالية يجب عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وخصصت اللجنة رقم لمساعدة الجماهير في حال رغبتهم في الاستفسار عن أي سؤال وهو (212 5 30 30 20 30+) موضحة أن الرقم متاح بثالث لغات (العربية، اإلنجليزية والفرنسية)، وهي الخدمة المكرسة.

كما يمكن للجماهير ومقدمي الطلبات أيضا التواصل مع الفريق التقني عبر البريد الإلكتروني : [email protected].

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.