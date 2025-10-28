ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - تشيلسي - بنفيكا

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن جاهزية المهاجم ليام ديلاب للعودة والمشاركة أمام ولفرهامبتون.

ويواجه تشيلسي فريق ولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي: "ديلاب جاهز للمباراة. شارك في المران بالكامل أمس دون أي مشكلة وهو متاح للقاء الغد".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين معه. هل هو جاهز لـ90 دقيقة؟ لا، لأنه غاب لمدة شهرين ويحتاج للعودة تدريجيا إلى كامل لياقته".

ديلاب لم يشارك مع تشيلسي منذ أغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

ويأمل الجهاز الفني في أن تشكل عودة اللاعب دعما إضافيا للفريق الذي يستعد أيضا لاستئناف مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مررو 9 جولات.

وخسر تشيلسي 3 مباريات في آخر 5 خاضهم الفريق في الدوري.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليام ديلاب
