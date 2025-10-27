صلاح ينافس على جائزة تشكيل الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين

محمد صلاح

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل الاعبين في العالم لعام 2025 الجاري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشهدت القائمة وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وبدأت جمعية اللاعبين المحترفين عام 2005 في تقديم أفضل تشكيل مكون من 11 لاعب حول العالم.

وبداية من عام 2009 دخلت جمعية اللاعبين المحترفين Fifpro في شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم الجائزة واختيار التشكيل الأفضل.

ويتم اختيار حارس مرمى ورباعي دفاعي وثلاثي خط وسط وثلاثي هجوم لتكوين تشكيل الأفضل.

ولم يظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر ولا مرة في تشكيل أفضل اللاعبين المقدم من جمعية اللاعبين المحترفين.

وجاءت قائمة اللاعبين التي تم الإعلان عنها كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول

ويليام ساليبا – أرسنال

ماركينيوس – باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان

أليسون – ليفربول

جيانلويجي دوناروما – مانشستر سيتي

تيبو كورتوا – ريال مدريد

ترينت ألكساندر أرنولد – ريال مدريد

باو كوبارسي – برشلونة

نونو مينديش – باريس سان جيرمان

فيرجل فان دايك – ليفربول

فيدي فالفيردي – ريال مدريد

بيدري – برشلونة

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان

لوكا مودريتش – ميلان

جود بيلينجهام – ريال مدريد

فيتينيا – باريس سان جيرمان

كول بالمر – تشيلسي

كيفين دي بروين – نابولي

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

ليونيل ميسي – إنتر ميامي

كريستيانو رونالدو – النصر السعودي

لامين يامال – برشلونة

كيليان مبابي – ريال مدريد

رافينيا - برشلونة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
