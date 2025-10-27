دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي

أعرب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن سعادته بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم.

وتغلب المصري على ضيفه الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عبر أون سبورت 2: "الحمد لله أشعر بالراحة في المصري، وأعتقد أن تألقي هذا الموسم بسبب خوض فترة إعداد جيدة خاصة بعد غيابي لفترة بقطع في الرباط الصليبي".

وكشف دغموم "أشعر بالراحة إذا لعبت في العمق أكثر من الجناح، وسعيد بتأهل المصري إلى دور المجموعات بالكونفدرالية".

وسجل عبد الرحيم دغموم هدف المصري الأول بعد انفراد منت منتصف الملعب وتسديدة تصدى لها الحارس أولا قبل أن يتابعها دغموم حتى سكنت الشباك.

وبذلك يتأهل المصري إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتستمر رحلة الثنائي المصري كما جرت العادة، حيث تأهل الزمالك على حساب ديكيداها الصومالي.