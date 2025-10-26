تشكيل المصري - دغموم وصلاح ومنذر يقودون الهجوم ضد الاتحاد في الكونفدرالية

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى في ليبيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويلتقي الفريقان على استاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمر سعداوي

الوسط: حسن علي – مصطفى أبو الخير – بونور موجيشا

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – منذر طمين

ويحتاج المصري في اللقاء الذي سيقام على استاد السويس الجديد للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

