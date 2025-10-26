تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو - فيستون ماييلي

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة التأمين الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مباراة الذهاب لمشاركة بيراميدز في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان الذي توج بلقبه بالفوز بهدف دون رد.

ويقود الكونغولي فيستون ماييلي تشكيل بيراميدز ومن خلفه الثنائي مصطفى فتحي وإيفرتون دا سيلفا.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: - مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي- مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

Image

ويلتقي الفريقان في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر لحسم هوية آخر المتأهلين.

بيراميدز التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا
