مؤتمر فيريرا: الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له يوميا ليهاجموا محمد السيد

دافع يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن لاعبه محمد السيد بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الجماهير خلال مباراة فريقه ضد ديكيداها الصومالي.

وفاز الزمالك على منافسه ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب البلجيكي خلال مؤتمر صحفي: "بعد الشوط الأول لم أكن سعيدا بالأداء والنتيجة، وكنت أتمنى تغيير الأداء في الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الذهاب قد تكون عاملا مؤثرا في الأداء والنتيجة خلال اللقاء".

وأضاف "الانتقادات لمحمد السيد؟ الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولا وأخيرا".

وتابع "الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عاما يقدم كل ما لديه يوميا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".

وشدد "قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء جاء لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".

وواصل "فكرنا خلال هذه المباراة في منح كل لاعب يفتقد المشاركة الحصول على فرصة ومنح بعض اللاعبين الراحة، بجانب الدفع بلاعبين عائدين من الإصابة في جزء من المباراة".

وأكمل "محمود جهاد ونبيل عماد ومحمد شحاتة لم يتواجدوا في المباراة بسبب عدم مشاركتهم في التدريبات لوقت كاف، بجانب إصابة أحمد ربيع".

واستمر "عبد الله السعيد يشارك بالتدريج بعد العودة من الإصابة، وأحمد حمدي قدم مباراة رائعة في لقاء الذهاب، ومن الطبيعي أن يتم الدفع بمحمد السيد وسيف جعفر لأنه أمر منطقي وليس خطأ كما يرى البعض".

وأنهى حديثه قائلا: "إهدار الفرص؟ نصنع الفرص بشكل كبير ونصل للمرمى ويتبقى الفاعلية الأكبر على مرمى المنافس وهو ما يحتاج عمل أكبر".

وكان الزمالك قد انتصر بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ليكون الإجمالي 7-0.

وبهذا الفوز تمكن الزمالك من الوصول إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

